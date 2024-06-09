Коваленко: энергетический террор Украины не связан с ударами по российским НПЗ. Что на самом деле стало причиной

В последнее время в связи с участившимися отключениями электричества в информационном пространстве стала всплывать версия, что удары по украинской энергосистеме – это ответ врага на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако это не имеет ничего общего с объективной реальностью и представляет собой производную от нарративов, оправдывающих террор российских оккупантов против Украины. И вот почему.

Что предшествовало ударам

В октябре 2022 года командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине был назначен командующий Южной группировкой российских войск генерал Сергей Суровикин. Его вступление в новую должность сопровождалась двумя крайне радикальными решениями.

Первое – это признание патового положения группировки РОВ на правом берегу Херсонской области и необходимости его оставить. Второе – предложение высшему военно-политическому руководству РФ нанести поражение Украине не через зону боевых действий, а посредством парализации тыловой зоны, лишив ее энергетической функциональности.

Именно когда оккупанты стали бежать с правого берега Херсонщины, по украинской энергетике и стали наноситься массированные ракетные удары. То есть, это поражение враг попытался разбавить в информационной повестке некими акциями террора, приводящими потребителей подобного контента в экстаз. Ну и, конечно же, выполняя задуманные задачи.

То есть, не в конце 2023 или в начале 2024 года, а именно осенью 2022 г. начался энергетический террор Украины, что и близко не имеет ничего общего с ударами по российским НПЗ.

Удары по энергетике и зерновой террор 2022-2023

Конец 2022 года и начало 2023-го были сложными для Украины, но не настолько, насколько могли бы. Помню, как тогда мы обсуждали тактику российских оккупационных войск нанесения ударов по нашей энергосистеме и приходили к выводу: да, болезненно, сложно и неприятно, но не критично. Однако никто не озвучивал того, что не так в этой дефективной российской тактике.

В какой-то момент РОВ разочаровались в ударах по энергетике и в мае-июне 2023 года пытались уничтожить ЗРК Patriot в Киеве, развернув лихорадочно-конвульсивные удары по столице в попытке поразить вожделенный комплекс. Но тогда оккупанты опозорились, поскольку подтвердили тот факт, что "не имеющие аналогов в мире" Х-47М2 "Кинжал" для зенитного ракетного комплекса Patriot – это как семечки, и что годы развития условно гиперзвукового оружия в РФ прошли даром.

Но в тот же период Россия решила показать силу диктата и разорвала зерновое соглашение, после чего начался зерновой террор – прежде всего Одессы и Одесской области. Несколько месяцев подряд регион обстреливали ракетами Х-22/32, КРМБ "Калибр", П-800 "Оникс", 9М723, Х-59, дронами-камикадзе Shahed-131/136 и т.д.

Собственно, возникает вопрос: а мы наносили в тот период удары по российским нефтеперерабатывающим заводам? НЕТ.

Новогодний террор 2023-2024

В ночь на 29 декабря была самая масштабная ракетная атака в 2023 году, которая пришлась на Одессу и область. Российскими оккупантами было суммарно задействовано 110 ракетных средств поражения.

А в ночь с 30 декабря 2023 на 1 января 2024 российские оккупанты применили рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине – 90 единиц и преимущественно по югу, в частности, снова по Одессе и области.

Возникает закономерный вопрос: а чем был вызван этот террор? Ударами по российским НПЗ? НЕТ!

Весна 2024 года

Нынешней весной возобновились регулярные российские удары по территории Украины именно по энергетической инфраструктуре.

О том, что в Россия намеревалась это сделать в зимний период, сообщалось неоднократно. Однако жажда террора украинцев на Новый год истощила имеющиеся в распоряжении оккупантов средства, которыми враг мог бы бить по энергосистеме в декабре 2023 г., январе и феврале 2024 г. После этого был период накопления, который и отодвинул удары на начало весны.

По факту ничего удивительно и все достаточно прогнозируемо. Но именно в этот период Силы обороны Украины стали системно выносить НПЗ россиян.

И тут следует понимать, если мы говорим о систематических ударах, то это заранее планируемая операция, рассчитываемая в коротко- или среднесрочной перспективе. Именно поэтому удары по украинской энергетике были спланированы врагом заранее и никак не коррелировались с ударами по российским НПЗ.

Для россиян это вообще было изначальным планом – окунуть Украину в тотальный и беспробудный блэкаут, но Сергей Суровикин действовал предельно топорно и примитивно. Сейчас же данным процессом оперируют явно не такие дилетанты, как генерал, привыкший бомбить беззащитные кварталы, но не планировать нечто большее и масштабное. К сожалению, сейчас мы имеем дело с теми, кто знает свое дело. НО!

К чему привели удары по НПЗ

Удары Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам России уже уменьшили их экспорт более чем на 20%. И если такая динамика сохранится, то к концу 2024 года Россия может потерять более 40% экспорта, а также получит экстремально для нее неприемлемый дефицит топлива для внутреннего потребления. Иными словами, то, что Россия начала осенью 2022 года, а именно удары по энергосистеме Украины, мы сейчас пытаемся компенсировать ударами по их НПЗ, от которых напрямую зависит возможность врага продолжать агрессию против нашей страны.

При этом энергосистему Украины с помощью наших друзей мы восстановим, а вот Россия свои НПЗ – нет. И в этом разница – в возможности восстановления.

То есть, чем чаще и чем больше мы уничтожаем их НПЗ, тем лучше для нас. Не говоря уже о том, что в зоне боевых действий у РОВ начинают возникать проблемы с горюче-смазочными материалами.

На сегодняшний день Россия максимально уязвима перед Украиной, но всячески пытается это нивелировать, в том числе запуская в наше информационное пространство нарративы о том, что удары по энергетике это ответ на удары по НПЗ… Серьезно? А что было в 2022 году? Ответ на то, что украинцы хотели лучшей жизни, отличающейся от российского тоталитаризма?

Последний аспект – "месть"

Завершая этот материал, хочу обратить внимание на то, что в условиях войны такого понятия, как месть, не существует. Это касается как российских пропагандистских площадок, так и наших. Есть отработка целей 24 на 7, но никак не месть. Приведу пример.

Вчера в вашей роте погиб ваш близкий друг и сегодня вы увидели на его позиции отряд врага, который явно и убил его. Возникает вопрос: вы наведете артиллерию на эту позицию потому, что там противник, или потому, что там тела, которые убили вашего друга?

Вот и ответ на вопрос, который любой рациональный и здравый человек может дать себе сам. Именно поэтому, когда я вижу видео, что наш дрон не скинул боеприпас на молящего о пощаде оккупанта (и это распространяется с припиской, что это демонстрация нашей человечности), мне хочется задать вопрос: вы что, совсем? Или когда дроном разносят Т-90М "Прорыв" и пишут, что это месть за наш Т-64БВ… То есть, если бы наш танк не раздолбали оккупанты, то Т-90М, который прорывался на наши позиции, никто бы не атаковал?!

Запомните раз и навсегда: на войне нет места мести, есть только одно – планомерное и рациональное уничтожение и пленение врага. Нет эмоций. Есть только действия, приближающие победу. С обеих сторон. Если вы верите в нечто иное, тогда ваше место в мире радужных единорогов.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".