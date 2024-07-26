Коваленко: Россия готовится нарастить группировку оккупационных войск в Украине. Что скрывается за этим решением

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию The Guardian сообщил, что до конца 2024 года Россия намерена увеличить свою группировку до 690 тысяч тел. Для многих это заявление стало шоком и несколько простимулировало панические настроения. Но как следует воспринимать не столько само заявление, сколько угрозу такого увеличения РОВ? Давайте разберемся.

Видео дня

Что было, что стало

Прежде чем оценить угрозу, следует проанализировать то, как менялся состав российской оккупационной группировки в Украине на протяжении последних двух с половиной лет. Какой был ее состав на момент полномасштабного вторжения и каков сейчас.

Стоит отметить, что такой анализ я неоднократно проводил и акцентировал внимание на том, что эффективность оккупационных войск в самом начале полномасштабного вторжения была гораздо выше, нежели сейчас.

В недавнем материале-исследовании я обратил внимание на том, что если в 2022 году РОВ смогли захватить 63,9 тыс км², то в 2023 г. этот показатель составил 683 км², а по состоянию на первое полугодие 2024 года - 752 км². Но в том материале я проводил соотношение между захваченными территориями и потерями оккупантов. Сейчас же хочу "разложить", как менялся состав оккупационных войск численно.

Например, в 2022 году РОВ вторглись в Украину группировкой в 180 тысяч личного состава и по итогу года за ними осталось 63,9 тыс км². Но в декабре 2023-го уже было 450 тысяч оккупантов при захваченных ими 683 км². За первое полугодие 2024 г. состав РОВ – 530 тысяч л/с при захваченных 752 км².

То есть, увеличение количества оккупантов никак качественно на процесс захвата территорий Украины не повлияло. Тогда зачем его продолжать увеличивать, если в целом качественная составляющая заключается в показателе профессиональности войск и их штатной комплектации, в частности – техникой?

Качество – не количество

В 2022 году российские оккупационные войска имели возможность захватить десятки тысяч квадратных километров территории Украины составом в 180 тысяч л/с благодаря тому, что это были по настоящему профессиональные войска, с многолетним опытом службы и каким-никаким, но опытом участия в боевых действиях. Кроме того практически каждое подразделение РОВ имело полную, почти стопроцентную штатную комплектацию техникой и в течение нескольких месяцев не испытывалось острого дефицита ни в боеприпасах, ни в технике, ни в огневой поддержке, ни в людях с опытом.

Затем ситуация стала постепенно, но неизменно меняться для РОВ в негативную сторону. В первую очередь в вопросах обеспечения войск техникой согласно штатной комплектации, во вторую – профессиональным младшим офицерским и рядовым составом.

Поэтому, когда количество оккупационных войск увеличилось в два раза, а затем даже в три, проблема никуда не исчезла, ведь по мере насыщения группировки людским ресурсом возрастала и потребность в обеспечении ее штатно техникой, а этой возможности у российского ВПК не было.

По факту российское командование заводило себя же в глухой тупик, ведь чем больше в армии личного состава, тем больше нужно для них техники, а чем больше дефицит техники, тем больше его пытались компенсировать людским ресурсом. Замкнутый круг, из которого командование РОВ никак не могло и не сможет выйти.

В 2023 году я писал, что российская армия постепенно превращается в сплошной маршевый батальон и сегодняшние процессы это лишь подтверждают. Российский военно-промышленный комплекс не может обеспечить армию техникой. Более того, возможности ее поставок иссякают, поскольку истощаются запасы советской техники на складах и центрах хранения. Как я отмечал ранее, 2024 год - критический для РОВ в вопросах компенсации потерь в категории основных боевых танков и боевых бронированных машин. А что будет делать командование РОВ, когда их будет критически не хватать?

Правильно. Будут их по старинке компенсировать людским ресурсом, что, как мы видим, не работает.

Но неужели российское командование настолько твердолобое и в упор не видит, что увеличение контингента без его качественного обеспечения не приведет к положительному эффекту? Видят. Но им много мяса в зоне боевых действий нужно не для успеха в войне, а для совсем иных целей.

Зачем России много мяса?

Российское командование никак не сможет повлиять на российский ВПК. Выпускать новых (именно новых!) танков по 300 единиц в месяц они не могут. Выпускать по тысяче новых ББМ – аналогично. С артиллерией же еще сложнее.

И большое количество людского ресурса в зоне боевых действий нужно не столько для наступления на Киев 2.0 или для прорыва к Одессе - эта вся масса нужна российскому командованию для того, чтобы хотя бы удержать то, что будет захвачено по состоянию на конец 2024 года. То есть, 690 тысяч российским командованием рассматривается как живой щит, который в едином суицидальном плане должен будет сдерживать контратаки Сил обороны Украины в 2025 году, пока Москва, активизируя все свои рычаги, инструментарии и марионеток в разных странах, будет добиваться принуждения Украины к миру. Конечно же, на условиях РФ.

То есть, 690 тысяч – это не про угрозу масштабного, эпического наступления, а про истерию и игру в ва-банк десятками и даже сотнями тысяч жизней.

Сможет ли Россия мобилизовать такое количество? Да. У нее есть все возможности до конца 2024 года увеличить свою группировку до 690 тысяч. Но для этого нужно будет в любом случае объявить про частичную, либо открыто про всеобщую мобилизацию.

Я ожидал такого объявления уже в июне с учетом "выборов" президента в России и потерь в зоне боевых действий, но военно-политическое руководство РФ не спешит с такими мерами, поскольку опасается внутренней реакции. Все же региональные настроения влияют на принятие подобных решений в России, но в любом случае эту мобилизацию они должны будут проводить – выхода нет. Хотя она и не будет настолько масштабной, как осенью 2022 года - мобилизация 60 тысяч в месяц вполне может выполнить план до конца года.

Поэтому да, задача реализуема, но какого либо кардинального влияния на ход боевых действий и создание критических условий она не окажет. Однако это не означает, что в 2025 году у РОВ не возникнет проблем уже не с компенсацией потерь техники, а с компенсацией потерь людского ресурса.

Выводы

Российское командование осознает, что в ближайшее время столкнется не просто с дефицитом обеспечения своей армии техникой, а с настоящим кризисом. И иного пути его решения, кроме как замены техники людским ресурсом, они не видят. Поэтому оккупационный контингент РОВ в Украине будет планомерно увеличиваться, хотя и у этого процесса есть свои пределы.

Военно-политическое руководство России подобными решениями загоняет себя в глухой тупик – с одной лишь надеждой, что ему удастся продержаться в надежде принудить Украину к миру, что даст возможность РОВ, получив передышку, восстановить свои ресурсы. Но если этого не произойдет – Россия потеряет все и будет целиком и полностью обескровлена.

Именно поэтому 690 тысяч – это не про угрозу, а про отчаяние и кровавый, мясной ва-банк.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".