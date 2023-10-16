Коваленко: снарядный голод у армии РФ в Украине перерастает в снарядный кризис

Сухопутные войска ВСУ официально сообщили о том, что впервые за период полномасштабной войны с Россией в IV квартале 2023 года количество выстрелов украинской артиллерии превысило количество выстрелов артиллерии оккупационных войск. Такое снижение БК у армии страны-агрессора является следствием не только сокращения запасов на складах и в центрах хранения, но и ряда других факторов. Уже четко видно, что за счет собственного производства российский ВПК никак не сможет удовлетворить потребности своей армии, а затяжная война – не в интересах РФ.

Давайте об этом подробно.

Что "ударило" по армии РФ

Такая ситуация – вполне ожидаемый результат, если внимательно рассматривать поступательное снижение огневого потенциала российской армии, на что влияло истощение складов с боеприпасами.

Так, если в самом начале вторжения в Украину, в феврале и марте 2022 года, российская артиллерия могла себе позволить 60, 70 и даже 80 тысяч выстрелов в сутки, то уже в июле-августе прошлого года этот показатель колебался от 40 тыс. до 50 тыс. выстрелов. Наступление на Бахмут осуществлялось с ограниченным показателем 20-25 тыс. выстрелов в сутки по всей зоне боевых действий, причем более 50% этого огневого потенциала концентрировалось именно в районе города-крепости.

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Это, кстати, лишь подтверждало, что Евгений Пригожин, говоря о том, что у него нет снарядов, лгал – поскольку у ЧВК "Вагнер" была наилучшая ситуация, с пропорциональным обеспечением артиллерии боекомплектом.

В январе 2023-го в одном из своих обзорных материалов я отмечал, что вполне возможно, через 2 месяца, к маю-июню, российский огневой потенциал может сократиться до 10 тысяч выстрелов в сутки. Сократился он до 10 тысяч выстрелов в сутки не в мае, а несколько позже – на рубеже июня-июля, а по состоянию на начало октября впервые опустился ниже 10 тыс. выстрелов.

Эта ситуация вынуждает Россию еще со времен штурма Бахмута очень жестко распределять свой огневой потенциал, ограничивая большую часть фронта. И когда кто-то заявляет, что нет никакого снарядного голода – "у нас под Авдеевкой ад", то ничего удивительного. Под Авдеевкой ад, а по протяжении сотен километров фронта одиночные либо пакетные обстрелы. Когда ад на сотнях километров фронта и когда в отдельно взятой локации – существенная разница, не так ли?

Но такое снижение является следствием не только сокращения запасов на складах и в центрах хранения, но и ряда других факторов. Но в первую очередь – про сами снаряды.

Снаряды

Российский ВПК может производить от 1,5 до 1,7 млн выстрелов в год. Этот потенциал позволяет обеспечить войска в среднем на 4,5 тысячи выстрелов в сутки. То есть за счет собственного производства российский ВПК никак не сможет удовлетворить потребности российской армии. При этом с 2022 года по 2023-й критически нарастить производство в России не смогли, что подтверждает факт отсутствия технических и технологических возможностей.

Конечно, можно организовать три смены на предприятии, а также объявить дополнительный набор рабочих, но когда производственная линия не может технически выдавать больше установленного количества продукции или когда есть ограничения по технологической компоненте (например, по пороху), то три смены – это не более чем ширма для сокрытия проблемы.

Именно по этой причине россияне пытаются найти дополнительные источники получения боеприпасов, в частности Иран и Северную Корею. Но как известно, Иран уже давно передает России снаряды 152 мм и 122 мм для ствольной артиллерии (были впервые верифицированы в июне 2023 года) и 122-мм реактивные снаряды для РСЗО БМ-21 "Град".

Тем не менее это не смогло критически повлиять на ситуацию в зоне боевых действий, и количество выстрелов у оккупантов продолжило снижаться.

Аналогично и Северная Корея не сможет критически изменить ситуацию в зоне БД своими поставками БК России. Лишь ситуативно, недолговременно и на отдельно взятых участках фронта.

На этом фоне следует отметить тот факт, что страны Запада, поддерживающие Украину, как раз наращивают производство боеприпасов.

В США, до начала полномасштабного вторжения в Украину не производивших и 10 тысяч выстрелов в месяц, сейчас производится более 26 тысяч выстрелов, и планируется наращивать этот показатель до 80 тысяч!

В Германии компания Rheinmetall повысила производство до более чем 450 тысяч снарядов в год и планирует увеличить до 700 тысяч.

Таким образом, в случае затягивания войны российская армия окажется в ситуации, когда не сможет совершать больше того количества выстрелов в сутки, нежели ей позволит ее производственный потенциал, а с учетом логистики – и того меньше.

Это один из примеров того, что затяжная война не в интересах в первую очередь самой России. Но не только снаряды влияют на количество выстрелов РОВ.

Количество артиллерии

У России возникает серьезный дефицит артиллерии. Количество ежемесячно уничтожаемой ствольной и реактивной артиллерии превышает возможности российского ВПК компенсировать эти потери в полном объеме. Начиная с мая 2023 года показатель потерь и показатель компенсации не сопоставимы – в отрицательную сторону.

Таким образом, у РФ становится все меньше свободных артиллерийских единиц, которыми она может оперировать в зоне боевых действий. Кроме того, ухудшается их качество, поскольку компенсация осуществляется не за счет производства новой артиллерии, а за счет тотального снятия с хранения, консервации старой советской артиллерии, преимущественно буксируемого типа.

В свою очередь уменьшение количества артиллерии снижает и возможности РОВ по огневому воздействию, а применение старых образцов снижает ее эффективность по характеристикам дальности и точности.

Стволы

Когда говорят о снарядном голоде и проблемах с артиллерией, то очень редко вспоминают о проблеме стволов. А ведь она не менее важна, поскольку при отсутствии массового, серийного производства стволов для артиллерии в России (но повсеместном их износе на 50% и более) единственным выходом становится либо сокращение выстрелов до безопасного показателя, либо тотальный "каннибализм" стволов.

И сейчас мы можем видеть влияние в том числе и этого фактора на снижение показателя выстрелов российской артиллерии в сутки.

Разумеется, Россия может попытаться получить от Ирана и КНДР, помимо снарядов, еще и энное количество артиллерии, но так же, как и со снарядами, это будет как мертвому припарка и не решит проблему.

Что имеем в итоге

У российских войск проявляется уже не столько снарядный голод, сколько снарядный кризис. Это в значительной степени влияет на возможности российской оккупационной армии проводить широкомасштабные наступательные и оборонительные действия. В свою очередь у Сил обороны Украины показатель выстрелов, бывший неизменным в течение полутора лет, постепенно увеличивается.

Разумеется, нынешние показатели могут быть ситуативными, и в ближайшие дни мы сможем даже наблюдать пиковые скачки в отстреле с российской стороны. Но это уже будет не системный отстрел среднестатистического БК, а конвульсии.

Не исключено, что стандартный отстрел для РОВ к концу 2023 станет на уровне 5-7 тысяч выстрелов в сутки, в то время как СОУ будут иметь стабильный показатель 7-9 тысяч. А это уже не паритет. Для российской армии это фатальные цифры.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".