Коваленко: удары по российским аэродромам – почему враг не может спасти свой "золотой запас"

Силы обороны Украины не только дают мощный отпор врагу на нашей территории, но уже и наносят удары на сотни километров вглубь России. Однако, в отличие от оккупантов, исключительно по военным объектам. Причем одни из наиболее приоритетных – места дислокации тактической и стратегической авиации врага. С каждым днем сообщений об успешных прилетах по аэродромам становится все больше, но Россия не может этому противодействовать хотя бы передислокацией и, соответственно, минимизировать невосполнимые потери.

Давайте разберемся почему.

Начало положено – потери невосполнимы

В ночь на 5 декабря 2022 года некий неопознанный летательный аппарат нанес удар по взлетно-посадочной полосе авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области. В результате были серьезно повреждены стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М.

Это стало невосполнимой потерей для российской стратегической авиации, так как по состоянию на сегодняшний день страна-агрессор не способна строить самолеты Ту-95МС и Ту-22М с нуля.

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Со временем периодичность инцидентов на российских аэродромах стала сокращаться, то есть по количеству – учащаться. И вот горят Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области, Ил-76 в "Крестах" Псковской области, а на аэродроме "Халино" в Курской области неким БПЛА был ликвидирован офицерский состав.

По российским аэродромам в радиусе примерно 700 км от границы с Украиной регулярно что-то прилетает и наносит серьезные повреждения тактической либо стратегической авиации, а порой отрабатывает по живой компоненте – преимущественно по офицерам.

Самолеты на вес золота

Очевидно, что аэродромы, находящиеся даже не на временно оккупированных территориях (например, в Саках), а на территории России, вблизи с Украиной, не гарантируют безопасность технике и персоналу, и их следует отводить глубже в бескрайние российские дали. Но как видим, после того как угроза российской авиации стала не вариативной, а вполне явной, самолеты ВКС РФ свои места дислокации как-то не сильно стали менять и массового перемещения подальше от опасной границы нет.

Почему так? Неужели у России так много самолетов – как из тактической, так и стратегической компоненты? Что, их просто не жалко? Нет. Самолеты у России на вес золота, и даже более того – драгоценных камней.

Например, Ту-95МС в России не производится вообще, а Ту-22М3 и Ту-160 – их производство имитируют посредством сборки старого советского задела. То есть "клепают" самолеты из запчастей и фюзеляжей, которые остались после распада СССР и называют "вот это вот все" новой сборкой с нуля!

Аналогично и с тактической авиацией. Например, в 2022 году российские ВКС получили всего 29 новых самолётов. В 2021 было 20, в 2020-м – 23, в 2019-м опять-таки 20. В первой половине 2023-го россияне получили не более 10 новых боевых самолетов тактического уровня.

В целом у РФ с производством тактической авиации трудно скрываемые проблемы. С 2014 года это резкое сокращение производства с 101 до, фактически, 20-30 самолетов в год, в том числе с учебно-боевыми Як-130. То есть говорить о том, что боевые самолеты – это дешевый расходный материал, не приходится.

Критическая нехватка аэродромов и снижение боеспособности

Тогда в чем же дело? А дело в том, что самая большая страна на планете не имеет на сегодня достаточного количества аэродромов, которые могли бы разместить у себя технику, перемещаемую из западных регионов глубже – в центр и даже на восток.

Последние два десятилетия в России вообще была тенденция массового закрытия аэропортов и аэродромов. Так, по состоянию на 2012 год было менее 70 аэродромов, способных принимать военную авиационную технику. В ходе реформирования и оптимизации планировалось сохранить для нужд ВКС РФ менее 30 аэродромов по всей стране. И эти планы весьма успешно реализовывались все эти годы.

В то время как в СССР были сотни военных аэродромов, в России это количество оптимизировали под количество той авиации, какая есть. На первый взгляд это рациональная оптимизация, но – нет.

Таким образом, сейчас в распоряжении у России ограниченное количество аэродромов, при этом отличающихся по возможностям принятия техники. В частности, аэродром, предназначенный для вертолетной техники, в большинстве случаев не может принимать тактическую авиацию или военно-транспортную – только если это не закладывалось в проект его строительства. Это связано как с отличием покрытия взлетно-посадочных полос, их протяженности, так и множеством других специфических моментов.

Например, аэродром "Бердск-Центральный" не может принять Ту-160 или Ту-95МС – как вследствие своих характеристик, так и из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Отсутствие необходимого количества площадок – одна из причин, по которым российская авиация не может просто взять и улететь за тысячу километров от границы с Украиной.

Помимо этого, есть еще одно обстоятельство – место. Аэродромы не резиновые, и размещение на них самолетов ограничено физически. Так, даже эвакуация авиации с аэродрома "Саки" и "Бельбека", которые находятся во временно оккупированном Крыму, уже создают проблему с размещением как самой техники, так и персонала, с обслуживанием внезапно появившейся новой техники и т. д.

Кроме этого, у всех самолетов есть очень важный параметр – боевой радиус. Это радиус действия самолета с учетом боевой нагрузки. И именно этот параметр у ряда самолётов, часто применяемых ВКС РФ против Украины, в случае перемещения этой авиации за тысячу километров от границы не позволит им полноценно "сработать".

Например, фронтовые бомбардировщики Су-34, которые регулярно применяются оккупантами для нанесения ударов корректируемыми бомбами, в зависимости от размещенной нагрузки, имеют боевой радиус от 600 до 1100 км. У Су-30 этот показатель составляет до 1 500 км. У штурмовиков Су-25 – 650 км, без подвесных топливных баков (ПТБ). Фронтовой бомбардировщик Су-24 без ПТБ имеет боевой радиус действия в пределах 550 км.

То есть тысяча километров для большей части используемой российской авиации, учитывая оптимально эффективную дальность ее применения, – очень серьезное ограничение.

Помимо всего вышеизложенного, стоит напомнить еще и о том, что большее расстояние полета будет больше изнашивать ресурс двигателя и требовать более частого обслуживания и ремонта. Фактически износ силовых установок и всех агрегатов самолетов возрастет в три раза и более!

А потому на вопрос, начнет ли Россия массовый отвод своей авиации от границы с Украиной, ответ – нет.

Некоторые особо ценные борта они переместят, но не абсолютно все. И это лишний раз подчеркивает, насколько Россия на самом деле не готова к войне на своей территории, пусть и в отдаленном режиме. Длинные руки СОУ достают российскую авиацию на расстоянии сотен километров по протяженности не только границы, но и линии боестолкновений. А Россия не может этому противодействовать не то что высокоэффективной ПВО, а даже самым простым, примитивным способом – передислокацией авиации.

Эвакуировать невозможно терпеть – запятую поставьте в нужном месте. "Вторая армия в мире"…

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZREVATEL и группы "Информационное сопротивление".