Были поражены с территории России: Буданов раскрыл детали уничтожения Ил-76 в Пскове

Самые масштабные и результативные атаки на российские аэродромы осуществлялись с территории РФ. В частности, дроны на аэродром в Пскове, где Россия потеряла четыре военно-транспортных самолета Ил-76, также запускались с территории государства-агрессора.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в разговоре с проектом The War Zone. Впрочем, он не уточнил, кто запускал дроны: сотрудники военной разведки или российские партизаны.

Буданов подтвердил предположение, что самые серьезные атаки на российские военные аэродромы производились не с территории Украины, а из РФ.

"Мы работаем с территории России", – заявил Буданов.

При этом, констатирует The War Zone, журналистам не удалось добиться от руководителя военной разведки ответа, была ли атака совершена сотрудниками украинской разведки или российскими партизанами. Также Буданов не рассказал, какие именно дроны и в каком количестве применялись для удара по авиабазе Кресты вблизи Пскова.

Буданов же рассказал о последствиях атаки. По его словам, два самолета в Пскове были уничтожены и два "серьезно повреждены".

Он также отметил, что дроны целились в самые уязвимые точки самолетов: топливные баки и критический участок лонжерона крыла, расположенные в верхней части самолета. Именно их целенаправленно атаковали БпЛА.

Военная разведка Украины также предоставила снимок экрана из инфракрасной камеры одного из дронов, использованных в атаке. На снимке виден непосредственный результат одного из ударов.

По словам Буданова, Ил-76, которые были уничтожены и повреждены в результате атаки, являются основой военной авиации России. ГУР умышленно атаковал именно их, ведь они используются для перевозки военных грузов и десантников.

Тем временем The War Zone показали спутниковые снимки аэродрома в Пскове.

Напомним, в ночь на 30 августа в России заявили о массированной атаке дронов сразу на несколько регионов РФ, а также на оккупированный с 2014 года Севастополь в Крыму.

Среди атакованных объектов – аэродром Кресты в Пскове.

Сначала в военной разведке заявили об уничтожении в результате атаки четырех Ил-76, однако впоследствии информация была уточнена: уничтожить удалось два самолета, еще два получили серьезные повреждения.

Позже в сети появились новые снимки уничтоженных и поврежденных самолетов на аэродроме в Пскове: они подтверждают, что дроны были нацелены на топливные баки, чтобы нанести самолетам максимальный ущерб.