Красная вся Украина: объявлена воздушная тревога из-за вражеской авиации

В Украине днем 9 февраля объявили масштабную воздушную тревогу. Враг поднял в небо истребитель МиГ-31К, являющийся носителем аэробалистических ракет "Кинжал".

Как сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, самолет взлетел с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ. "Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет Миг-31К с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении ведомства по состоянию на 11:22.

В ночь на 9 февраля враг с мыса Чауда в Крыму и Курской области РФ запустил по Украине 16 "Шахедов", силы ПВО сбили 10 из них. Прилеты есть на Харьковщине и Николаевщине.

Утром в пятницу, 9 февраля, в ВМС Украины сообщили, что Россия вывела в Черное море четыре корабля. Еще один вражеский корабль несет боевое дежурство в Азовском море и два – в Средиземном.

Напомним, накануне РФ, несмотря на шторм, вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" с "Калибрами".

Как сообщал OBOZ.UA, укрытие теперь можно найти через приложение "Дія" благодаря интерактивной карте. Также есть возможность сообщить, если укрытие закрыто.

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