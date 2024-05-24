'Красные линии мы давно перешли': эксперт Храпчинский объяснил важность демилитаризации оккупированного Крыма. Видео

Удары по военным объектам во временно захваченном Россией Крыму необходимы для того, чтобы сделать полуостров непригодным для пребывания там российских оккупантов. Крым насыщен вооружением и военными базами врага и нужно уничтожать составляющие, обеспечивающие его этими возможностями снабжения.

Например, это Керченский мост, паромные переправы, аэродромы. Такое мнение высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире OBOZ.Talk в пятницу, 24 мая. По его словам, за счет точечных ударов по важным объектам оккупантов в Крыму, Украина создает условия, которые сделают невозможным пребывание РФ на этой территории.

"Понятно, что от имперских амбиций они не смогут отказаться. Но ведь мы видели с их стороны жесты доброй воли. Это не значит, что прямо сейчас, завтра, мы освободим Крым. Это значит, что мы упрощаем себе работу на юге, для того, чтобы улучшить свою позицию на линии фронта", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что так называемые красные линии Украина перешла еще в начале полномасштабного вторжения, например, когда был нанесен удар по аэродрому Энгельс в Саратовской области РФ. Поэтому в дальнейшем принимать во внимание разговоры о каких-то красных линиях нет смысла.

Храпчинский отметил, что Крым используется россиянами как логистический хаб и с некоторых аэродромов они сделали аэродромы подскока. Туда может прилететь тактическая авиация, дозаправиться, дозагрузиться и лететь дальше работать по украинской территории.

А, например, аэродром Бельбек россияне существенно улучшили за счет модернизации в 2018 году. Они увеличили полосу на 500 метров, что позволило получить другой класс этой авиационной базы – теперь они могут принимать стратегические самолеты Ту-160 и Ту-22М3.

Кроме аэродромов, как отметил эксперт, под удары попадают системы ПВО, системы радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной разведки, важные узлы связи.

"Главная цель сейчас в том, что мы уменьшаем для россиян логистические возможности на территории Крыма. И это усложнит им работу со стороны Крыма по территории Украины", – считает он.

Кроме того, важным фактором является применение западного оружия на территории временно оккупированного Крыма.

"Мы показываем нашим западным партнерам, насколько эффективно комплексное использование наших средств поражения вместе со средствами поражения от западных партнеров. То есть, мы говорим, вот у нас есть комплексный подход, и вот такое же вы увидите на территории РФ, когда позволите использовать там оружие западного образца", – сказал Храпчинский.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты начали эвакуацию военнослужащих ВС РФ с аэродрома в Джанкое во временно оккупированном Крыму. Параллельно захватчики активно восстанавливают аэродромы в глубине полуострова, в частности, под Феодосией и Керчью.