'Кременная, спишь? Так просыпайся': защитники Украины разнесли вражеский танк точным ударом. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оружие, технику и личный состав оккупантов. Недавно в сети появилось видео, на котором бойцы 63-й отдельной механизированной бригады мастерски охотятся за вражеской техникой в Кременной Северодонецкого района Луганской области.

Соответсвующее кадры были опубликованы в Telegram-канале бригады. Защитники обнаружили вражеский танк, а операторы дронов уничтожили его.

"Кременная, спишь? Так просыпайся, потому что разведчики 63-й бригады обнаружили вражеский танк, а пилоты дронов разнесли его на молекулы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что благодаря усилиям Сил обороны Украины накануне, 17 мая, российская оккупационная армия уменьшилась на 1210 захватчиков. Ликвидировано также 203 единицы военной техники и вооружений.

Также сообщалось, что в ночь на 17 мая СБУ и ГУР совершили ряд атак на Севастополь, Туапсе и Новороссийск. Для врага ночь показалась жаркой, сообщалось о поражении ряда законных военных целей.