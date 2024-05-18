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"Кременная, спишь? Так просыпайся": защитники Украины разнесли вражеский танк точным ударом. Видео

Иванна Шепель
War
1 минута
942
'Кременная, спишь? Так просыпайся': защитники Украины разнесли вражеский танк точным ударом. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оружие, технику и личный состав оккупантов. Недавно в сети появилось видео, на котором бойцы 63-й отдельной механизированной бригады мастерски охотятся за вражеской техникой в Кременной Северодонецкого района Луганской области.

Соответсвующее кадры были опубликованы в Telegram-канале бригады. Защитники обнаружили вражеский танк, а операторы дронов уничтожили его.

"Кременная, спишь? Так просыпайся, потому что разведчики 63-й бригады обнаружили вражеский танк, а пилоты дронов разнесли его на молекулы", – говорится в сообщении.

"Кременная, спишь? Так просыпайся": защитники Украины разнесли вражеский танк точным ударом. Видео
"Кременная, спишь? Так просыпайся": защитники Украины разнесли вражеский танк точным ударом. Видео

Ранее сообщалось, что благодаря усилиям Сил обороны Украины накануне, 17 мая, российская оккупационная армия уменьшилась на 1210 захватчиков. Ликвидировано также 203 единицы военной техники и вооружений.

Также сообщалось, что в ночь на 17 мая СБУ и ГУР совершили ряд атак на Севастополь, Туапсе и Новороссийск. Для врага ночь показалась жаркой, сообщалось о поражении ряда законных военных целей.

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