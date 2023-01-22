Кремль боится: в британской разведке объяснили смысл заявлений Шойгу об увеличении армии РФ

Военно-политическое руководство страны-террориста России боится военных угроз даже после завершения войны против Украины. Поэтому уже сейчас в Кремле обсуждают увеличение численности своих войск.

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Речь идет, в частности, об увеличении штата до 1,5 млн человек. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессор планирует "серьезные изменения в структуре вооруженных сил". Задуманное РФ мечтает реализовать в период с 2023 по 2026 год.

Шойгу выдал, что речь идет об увеличении численности личного состава до 1,5 млн человек или на 11% больше по сравнению с ранее объявленным расширением до 1,35 млн.

Кроме того, он объявил о восстановлении Московского и Ленинградского военных округов, частичном возврате к советской организации войск на западе России. Также РФ хочет создать новый армейский корпус в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

В британской разведке объяснили, что такие планы Шойгу свидетельствуют о страхе Кремля даже после завершения войны против Украины. Российское руководство считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны.

При этом военная разведка Великобритании констатирует, что России, вероятно, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в течение трех лет численность российской армии может быть увеличена до 1,5 млн человек. Сейчас она составляет 1 млн солдат, а также 2 млн резервистов.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия располагает многомиллионным мобилизационным ресурсом, но увеличение численности армии может привести не к ее усилению, а к ослаблению.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным представителей украинского ГУР, Россия готовится к долгосрочной войне. Это означает, что в Москве осознали неосуществимость плана быстрого захвата Украины и теперь Кремль рассматривает возможность прибегнуть к тактике длительной войны на истощение.

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