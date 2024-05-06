Кремль демонстрирует, что заинтересован в эскалации: в ЕС отреагировали на 'ядерные' угрозы России

Анонсирование Россией проведения военных учений вблизи границ Украины по возможному применению тактического ядерного оружия является ничем иным, как продолжением безответственного и преступного поведения страны-террориста. Такие действия Кремля доказывают его стремление к дальнейшей эскалации.

Об этом заявил спикер Евросоюза Питер Стано во время брифинга в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов. ЕС призвал РФ остановить агрессию против Украины.

"Это продолжение российского безответственного поведения и еще одно доказательство, что Кремль заинтересован лишь в дальнейшей эскалации ситуации, вызванной его преступной агрессией против Украины. Поэтому мы призываем Россию остановить эскалацию, безответственную риторику и поведение, остановить агрессию против Украины, которая является грубым нарушением международного права и международных обязательств самой России", – сказал Стано.

Представителю ЕС журналисты также задали вопрос, является ли Крымский мост законной целью для Вооруженных сил Украины. Однако Питер Стано воздержался от ответа на него, заявив, что не комментирует те вопросы, которые больше относятся к военной стратегии.

В то же время он отметил, что Украина имеет законное право на самооборону.

"Что очень очевидно для нас – это то, что Украина борется за собственное выживание и имеет законное право на самооборону. Против нее была совершена агрессия, Украина была атакована в нарушение международного права, ее суверенитета и территориальной целостности. Поэтому Украина пользуется международно гарантированным правом принимать меры самозащиты", – отметил представитель ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA:

В понедельник, 6 мая, в России анонсировали обучение нестратегических ядерных сил. Оккупанты заявили, что эти учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники для реагирования на "провокационные заявления и угрозы" отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

Россия активно разрабатывает противоспутниковое ядерное устройство "невыборочного" действия для применения в космосе. Она будет угрожать всем спутникам всех стран и компаний мира.

Ранее стало известно, что РФ заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе. Фактически об этом в мире договорились много десятилетий назад, когда более 130 стран подписали Договор о космосе от 1967 года, запрещающий любые противоспутниковые системы и ядерное оружие в космосе.

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