Кремль хочет 'освободить' четыре области Украины, но все может измениться: Фейгин назвал условие

Страну-агрессора Россию не останавливают колоссальные потери на фронте, а также разрешение западных союзников Украины наносить удары их вооружениями по территории РФ. Но если в российской экономике наступит хаос, позиция Кремля изменится.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Путин пойдет на переговоры только тогда, когда увидит для себя возможность добиться мира на своих условиях", – заметил он.

В этом контексте правозащитник подчеркнул, что фактически цели оккупанта в войне против Украины, а также условия окончания войны остались неизменными – "отмена санкций, запрет на вступление Украины в НАТО и "освобождение" четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской". "Остальные требования по армии, демилитаризации и так далее также остаются".

По оценкам Фейгина, несмотря на то, что захватническая война крайне негативно сказалась на экономике России, глобальных экономических проблем удастся избежать, как минимум, на протяжении всего 2025 года.

"На самом деле, я думаю, экономика России вполне может выдержать 2025 год. Да, ситуация будет ухудшаться, постепенно скатываться вниз, но говорить о том, что это станет главной причиной, по которой Путин пойдет на переговоры, пока преждевременно", – замети он.

Правозащитник добавил, что в России успешно купируются все проявления недовольства и протесты, поэтому рассчитывать на то, что режим будет вынужден изменить позицию по Украине под давлением общественного мнения, не следует.

Читайте также полную версию интервью: "Закончить войну: сценарий Трампа будет скоро, сценарий Путина уже есть. Где может быть проблема? Интервью с Фейгиным".

Как писал OBOZ.UA, в Силах обороны Украины сообщили, что российская оккупационная армия ведет наступление на Покровском направлении преимущественно силами личного состава, неся огромные потери. При этом применение бронетехники сведено к минимуму.