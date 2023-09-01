Кремль нашел способ, как 'обезвредить' вагнеровцев после смерти Пригожина: способны ли они на новый 'поход' на Москву

После неудачного вооруженного мятежа в конце июня и ликвидации владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ровно через два месяца спустя, Кремль решил избавиться от "вагнеровцев", отправив их в Африку. Большую часть наемников политическое руководство государства-агрессора планирует вывезти в арфиканские страны, где у Кремля свои колониальные интересы, уже к середине сентября.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. При этом эксперты сомневаются, что, оставшись без руководства, "вагнеровцы" смогут повторить "поход на Москву" и отомстить за ликвидацию Пригожина и своих командиров, мнения по этому поводу собрал "Телеграф".

В Центре национального сопротивления утверждают, что Кремль решил до середины сентября вывезти большую часть "вагнеровцев" в Африку.

"По замыслу, террористы покинут Беларусь и выедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик. Во всех этих странах Кремль имеет свои колониальные и геополитические интересы, и поддерживает либо хунту, либо мятежников. Меньшая часть террористов останется инструктировать спецподразделения МВД Беларуси для противодействия возможному мятежу против Лукашенко или подпишет контракт с МО РФ на войну против Украины ".

Между тем, эксперты склоняются к мнению, что наемники ЧВК "Вагнер" после ликвидации Пригожина не способны устроить новый мятеж. За более чем два месяца, прошедшие со времени незавершенного "похода на Москву", верхушка ЧВК была ликвидирована, некоторые наемники арестованы за "измену", часть подписала контракты с российским минобороны, остальные же уехали в Беларусь.

Так, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань уверен, что фактический роспуск ЧВК "Вагнер" как независимой и боеспособной структуры и предотвращение повторения событий конца июня текущего года был для президента РФ Владимира Путина не менее важной причиной для ликвидации Пригожина, чем способ продемонстрировать свою власть.

"Без наставничества Пригожина и Уткина (Дмитрий "Вагнер" Уткин, фактический основатель и командир российской ЧВК. – Ред.) наемники уже не будут столь эффективными. Использовать их в Беларуси против Украины, Литвы или Польши будет сложнее. Более того, эта ситуация продемонстрировала , что внутри российской армии и спецслужб появляются альтернативные мнения по продолжению войны. Пауки грызутся в банке и это хорошо, однако возлагать на это серьезные надежды не стоит. Украина должна рассчитывать только на собственные силы, а не на внутренние кризисы в РФ", – уверен Гарань.

В том, что Путин ликвидировал вместе с Пригожиным и потенциальную угрозу вооруженного переворота со стороны наемников ЧВК "Вагнер", уверен и военный аналитик "Defense Express" Иван Киричевский

Он также считает, что в Кремле могут не бояться и мести со стороны наемников за ликвидацию верхушки ЧВК "Вагнер". Заявления "вагнеровцев" о повторении "похода на Москву" почти наверняка являются эмоциональной реакцией на ликвидацию командиров. Реальных же возможностей для реализации угроз у наемников нет.

"Вся эта структура с самого начала держалась в большей степени именно на харизме Пригожина, что в каком-то смысле напоминало секту. Решившись на путч, Пригожин потерял не только политический ресурс, но и военную технику: сдать пришлось системы ПВО, танки, минометы, самоходные установки "Тюльпан", другое тяжелое вооружение. Теперь "вагнеровцы" потеряли и самого Пригожина. Декларировать они могут что угодно, но на деле мы видим лишь оплакивание их вожака у импровизированных мемориалов", – подчеркнул Киричевский.

Напомним, 23 августа стало известно, что в Тверской области РФ разбился самолет Пригожина: довольно скоро выяснилось, что на его борту летел сам владелец ЧВК, а также реальный командир "Вагнера" Дмитрий Уткин. В общей сложности погибли 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа.

27 августа В России официально подтвердили гибель Пригожина в авиакатастрофе: установить это, по официальным заявлениям, удалось с помощью ДНК-экспертизы.

При этом с самого начала и внутри РФ, и за ее пределами начали звучать заявления о причастности к катастрофе Путина, который мог решить отомстить Пригожину за июньский мятеж и унижение. Такую версию не исключают, в частности, Белом доме.

Впоследствии Financial Times сообщила, что незадолго до гибели у Пригожина у него в Африке возник конфликт с ГРУ. Конфликт разразился на фоне попыток МО РФ остановить операции ЧВК "Вагнер" на Ближнем Востоке и в Африке, перетянув их под себя. Так, в Институте изучения войны отмечали, что, по данным российских источников, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров даже посещал Сирию и Ливию, чтобы заставить местные власти прекратить сотрудничество с "вагнеровцами".

В частности, он якобы приказал сирийским чиновникам заблокировать логистические поставки "Вагнера" в Центрально-Африканскую Республику и побудил министра обороны Сирии Али Махмуда Аббаса предъявить ЧВК ультиматум с требованием сдать оружие и покинуть страну до 20 сентября.

Называлось также имя возможного исполнителя ликвидации: убить Пригожина мог генерал Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) генерал-майор Андрей Аверьянов. Он возглавляет подразделение российской военной разведки, проводящее операции за границей по приказу президента РФ Владимира Путина. Среди них – отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии. Именно ему, пишут некоторые российские СМИ, было поручено обеспечить интересы МО РФ в Африке.

29 августа Пригожин был похоронен в Петербурге. Похороны владельца ЧВК "Вагнер" превратили в настоящий квест: пока журналисты и силовики бегали от одного кладбища к другому, Пригожина тихо зарыли на уже закрытом кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с могилой отца.

Тем временем центральные российские телеканалы в значительной мере проигнорировали похороны Пригожина.

В Институте изучения войны предполагается, что они получили секретный приказ от Кремля. Руководство страны-агрессора России приложило усилия, чтобы засекретить похороны предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ведь в Кремле опасаются, что погибший террорист и его наемники до сих пор вызывают симпатию у россиян.