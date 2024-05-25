'Кремль не будет уважать ни одно новое соглашение' В ISW предупредили, как армия России может использовать прекращение огня

Военно-политическое руководство страны-агрессора России по-прежнему не заинтересовано в содержательных переговорах о прекращении войны. Кремль намерен использовать перемирие для подготовки к будущим наступательным операциям в Украине.

В то же время РФ регулярно симулирует интерес к переговорам в рамках давней информационной операции, целью которой является убедить Запад пойти на уступки в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом говорится в аналитики Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что анонимные заявления о якобы готовности России к прекращению огня резко контрастируют с официальной публичной риторикой и действиями РФ. В ISW подчеркнули, что диктатор Владимир Путин заметно усилил свою экспансионистскую риторику в отношении Украины с декабря 2023 года и все чаще указывает на то, что Россия намерена завоевать новые территории в Украине.

При этом российские источники, которые разговаривали с западными СМИ, предложили противоречивые характеристики позиции Путина на переговорах. Агентство Reuters сообщило, что Путин стремится захватить как можно больше территории, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры, но другой российский источник оценил, что Путин вообще не желает вести переговоры с Зеленским.

Также сообщается, что Путин считает, что Запад не предоставит Украине достаточно оружия, но понимает, что любые "драматические" успехи России потребуют еще одной общенациональной мобилизации. Задержки с западной помощью в области безопасности серьезно ограничили украинские оборонительные возможности в последние месяцы, и если Путин считает, что существуют пределы западной поддержки Украины, то он логически заключает, что такие ограничения могут вновь возникнуть в среднесрочной перспективе и позволить российским силам с их нынешними возможностями возможности добиться успехов без проведения более широкой мобилизации.

Аналитики предупреждают, что прекращение огня не мешает России возобновить наступательную кампанию по уничтожению украинской государственности. Кремль будет использовать любое прекращение огня для подготовки к будущим наступательным операциям на территории Украины.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве, заявил журналистам, что не верит, что Путин заинтересован в серьезных переговорах.

Ранее сообшалось, что в Швейцарии в июне пройдет саммит по вопросу достижения мира в Украине. РФ на конференцию не приглашена, в отличие от ряда нейтральных стран.

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