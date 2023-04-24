Кремль ускоряет русификацию захваченных регионов Украины: разведка Британии назвала главную цель

Россия усилила давление на жителей оккупированных территорий Херсонщины с целью заставить людей получить российские паспорта. Тем, кто отказывается, угрожают депортацией с лишением имущества.

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В Херсонской области захватчики используют ту же тактику, которую применяли на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области до начала полномасштабного вторжения. О причинах усиления русификации, проводимой оккупантами, рассказали в министерстве обороны Великобритании.

Оккупационная "власть" на временно захваченных территориях Украины заставляет украинцев получать паспорта РФ, констатировали в МО Британии.

"Жителей Херсонщины предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут "депортированы" с арестом имущества. Россия использует паспорта как инструмент для "русификации" оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года", – отмечено в сообщении.

Все это, убеждены в британском оборонном ведомстве, направлено, прежде всего, на внутреннего "потребителя" – население РФ.

"Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократию Российской Федерации, чтобы помочь нарисовать вторжение как успех, особенно в канун президентских выборов 2024 года", – предположили в МО Британии.

Напомним, накануне в британском оборонном ведомстве рассказали о запущенной минобороны РФ масштабной рекламной кампании, направленной на новую вербовку "настоящих мужчин". Российские власти при этом апеллируют к "мужской гордости" россиян, а также к их желанию заработать денег, убивая украинцев на территории Украины.

Посредством рекламы на телевидении и в сети, а также на внешних носителях, утверждают в британской разведке, Москва планирует набрать 400 тысяч солдат и таким образом избежать объявления новой открытой мобилизации. Однако этот план практически наверняка будет провален.