В РФ запустили новую вербовку 'настоящих мужчин', но план на 400 тыс. солдат провалят – британская разведка

В России запустили новую масштабную кампанию по вербовке добровольцев на войну против Украины. В соцсетях, на телевидении и бордах на улицах российских городов россиян мотивируют подписывать контракты по минобороны России, апеллируя к "настоящим мужчинам" и рекламируя финансовые преимущества службы в ВС РФ.

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Однако заявленные 400 тысяч добровольцев минобороны РФ вряд ли сможет набрать. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

В России набирает обороты запущенная минобороны РФ масштабная информационная кампания, направленная на вербовку добровольцев на войну против Украины. Она охватывает соцсети, телевидение и билборды.

"Новая реклама обращается к мужской гордости потенциальных новобранцев, обращаясь к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые преимущества присоединения", – отметили в МО Британии.

В то же время, на россиян призывного возраста "охотятся" в частной военной компании "Вагнер", которая после перекрытия возможности вербовать заключенных в российских тюрьмах и колониях испытывает проблемы с пополнением потерь. А ресурс россиян призывного возраста в РФ достаточно ограничен.

Следовательно, считают в британском оборонном ведомстве, российскому МО вряд ли удастся набрать заявленные 400 тысяч добровольцев.

"Власти почти наверняка стараются отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию как можно дольше, чтобы минимизировать внутренние протесты", – объяснили действия российской правящей верхушки в Минобороны Британии.

Ранее в России запустили пропагандистскую рекламу для вербовки на войну. Суть ролика сводится к тому, что россияне, которые не воюют на территории соседнего государства, а овладели мирными профессиями в своей стране – "не мужчины".

Напомним, ранее в британской разведке констатировали, что Россия пытается оправдать войну против Украины, для этого в ход пошли все методы.

В частности, российская пропаганда пытается оправдать войну в Украине продолжением борьбы с нацизмом, которую во Второй мировой войне вела советская армия. Для этого российские пропагандисты достают из нафталина забытые советские мифы о событиях 1940-х годов. При этом преступления, приписываемые в Москве "нацистам", на самом деле совершили подразделения НКВД СССР.