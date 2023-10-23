Кремль вынужден увеличивать расходы на войну против Украины: инфляционное давление внутри РФ будет расти – разведка Британии

Российская Федерация запланировала примерно 6% своего ВВП в 2024 году потратить на оборону. Постоянное увеличение военных расходов страны-агрессора будет способствовать инфляционному давлению внутри РФ.

Соответствующее наблюдение сделала британская разведка. Новый отчет был опубликован 23 октября в Twitter-аккаунте министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве заявили, что российские государственные расходы становятся все более сосредоточенными на издержках войны с Украиной.

В бюджете страны-агрессора на 2024 год предусмотрено увеличение запланированных расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с запланированными на 2023-й.

Расходы на образование и здравоохранение, напротив, будут заморожены на уровне прошлого года, что равнозначно реальному сокращению расходов в связи с инфляцией.

Британская разведка отметила, что Москве придется выделить больше денег на расходы на медпомощь для растущего количества раненых оккупантов, а также на выплаты для семей "двухсотых".

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Более половины солдат, получивших настолько тяжелые ранения, что им потребовалась более длительная медицинская помощь, потеряли конечности, причем каждому пятому потребовалась ампутация верхних конечностей, заявил 17 октября 2023 года заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко.

"Этим раненым солдатам почти наверняка потребуется пожизненная медицинская помощь", – указали в Великобритании.

Военные расходы будут влиять на инфляцию, кроме того, это заставит Кремль "принимать трудные решения о том, как финансировать войну, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес".

"Однако любое существенное сокращение военных расходов в будущем, скорее всего, приведет к устранению главного двигателя российской экономической активности в условиях санкций", – пожили эксперты.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре этого года разведка Великобритании обратила внимание на то, что мобилизация граждан на войну против Украины бьет по экономике России. Нехватка рабочей силы в сфере промышленности РФ достигла нового максимума.

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