"Критически важно для победы": Умеров сказал, сколько денег направило Минобороны на закупку дронов в 2024 году

Министерство обороны Украины в течение одиннадцати месяцев 2024 года направило на закупку беспилотников для Сил обороны более 87 миллиардов гривен. В ведомстве рассчитывают, что к концу года эта сумма вырастет.

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Об этом рассказал министр обороны Руслан Умеров на своей странице в Facebook в четверг, 5 декабря. Он подчеркнул, что обеспечение армии качественными дронами и РЭБ вовремя и в нужном количестве – критически важно для победы Украины над российским оккупационным войском.

По словам главы оборонного ведомства, в 2024 году 82% средств РЭБ и 41% типов БПЛА были законтрактованы Минобороны менее чем через три месяца после их кодификации.

Это позволило подразделениям Сил обороны получить новые комплексы противодействия БПЛА, тактические РЭБ, разведывательные самолеты, дроны deepstrike, ударные камикадзе и коптеры-бомберы без бюрократических задержек.

"В этом году Минобороны уже направило более 87 млрд грн на закупку дронов, в том числе 59 млрд грн - на дроны deepstrike. До конца года эта сумма вырастет", - рассказал Умеров.

Ранее в Минобороны сообщили о расширении инструментов финансовой поддержки украинских производителей, что также позволит ускорить локализацию производства БПЛА и роботизированных систем.

Отмечается, что на 2024-2025 годы уже законтрактовано более 90 млрд грн: 55% на дальнобойные дроны, 37% на другие БПЛА, 6% на РЭБ и 2% на роботизированные комплексы.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ хотят создать отдельное военное подразделение БпЛА, учитывая весомую роль дронов в современных боевых действиях. Так оккупанты пытаются догнать ВСУ, где отдельные Силы беспилотных систем существуют с февраля этого года.

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