Критически важно для победы в войне: в WSJ отметили успехи СБУ в охоте на предателей Украины

Служба безопасности Украины с начала широкомасштабной войны разоблачила более 2 тысяч государственных изменников. Такая деятельность критически важна для победы Украины.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Глава СБУ Василий Малюк отметил, что раньше российской агентуры в Украине было достаточно много.

"Российская агентура раньше разрасталась в Украине, как раковые клетки. Сегодня СБУ похожа на хирурга, который очищает украинскую землю от предателей и шпионов", – сказал он.

По словам Малюка, одной из главных задач кремлевских агентов является сбор информации о военных объектах, в частности, военных базах и складах боеприпасов. Именно поэтому обезвреживание предателей критически важно для победы Украины в войне с Россией.

Издание уточняет, что часто предатели работают за деньги, но иногда их вербуют, применяя пытки или угрозы на оккупированных территориях. Среди задержанных сотрудниками СБУ есть наводчики российских ракет на украинские военные и энергообъекты, высокопоставленные должностные лица, работавшие на РФ, а также те, кто хотел помочь Кремлю ликвидировать президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили и задержали агента ФСБ РФ. Злоумышленник хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы в дальнейшем шпионить за украинскими военными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!