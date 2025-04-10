Кровь доставили дроном: бойцы НГУ провели переливание раненому побратиму на позиции. Видео

Бойцы 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" спасли раненого побратима на позициях на Покровском направлении фронта. Военному провели переливание крови, которую доставили на передовую дроном.

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Об этом сообщили на странице бригады в Facebook. Во время ожесточенного боя один из нацгвардейцев получил серьезное ранение. Время шло на минуты – раненый стремительно терял кровь, а эвакуация была невозможной из-за плотного вражеского огня.

Единственным шансом спасти его жизнь было срочное переливание крови.

"Но в полевых условиях, без хирурга рядом, без плазмы и стандартного медицинского обеспечения – это казалось почти невозможным. Почти", – говорится в сообщении.

К счастью, решение нашлось – резервную кровь доставили дроном из тыла, где была мобильная медицинская точка. Медики подготовили контейнер с кровью, надежно закрепили его и дроном отправили прямо на линию огня.

Кровь успешно сбросили в укрытие, где находился раненый с побратимами. Бойцы роты разведки специального назначения провели переливание под руководством хирурга бригады по видеосвязи.

Состояние военного удалось стабилизировать, позже его эвакуировали в госпиталь. Сегодня состояние раненого стабильное.

"А вся история – еще одно напоминание: в этой войне побеждают не только оружие и дроны, но и решительность, смекалка и братство", – отметили в НГУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военные бригады "Азов" на Восточном направлении провели уникальную операцию на фронте: с помощью дрона в окоп была доставлена кровь для переливания раненому защитнику. Боец на позывной "Красный" получил опасное ранение в шею вражеским обломком.

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