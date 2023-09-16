Крым лидирует в 'дискредитации' армии РФ среди подконтрольных Москве территорий: за что оккупанты штрафуют украинцев

Оккупиванный Крым оказался в тройке подконтрольных Москве регионов, лидирующих по количеству дел за "дискредитацию" армии страны-агрессора. На полуострове преследуют даже за украинскую музыку и фото в вышиванке, а некоторые жители активно доносят в полицию и ФСБ РФ.

Об этом свидетельствуют данные российского правозащитного проекта "ОВД-Инфо". В свою очередь издание "Верстка" отмечает, что в 2023 году в Крыму привлекли к ответственности почти столько же людей, сколько в 2022 году, когда публичная антивоенная активность была выше.

Так, в 2022 году суды оккупированного Крыма вынесли обвинительные решения по 198 делам, а за неполный 2023 год таких дел уже 179. Две трети подсудимых – мужчины, одна треть – женщины.

Из судебных решений ясно, что полиция узнает об антивоенно настроенных жителях Крыма тремя способами.

Первый – мониторинг интернета. В рабочее время полицейские по ключевым словам ищут антивоенные посты в соцсетях, мониторят комментарии под новостями, вступают в большие чаты в Telegram, WhatsApp, "ВКонтакте", смотрят видео местных блогеров на YouTube.

Видео дня

Второй – данные ФСБ, сотрудники которой также в рабочее время мониторят соцсети и, если находят "компромат" для штрафа, передают его в полицию.

Третий способ – доносы. Десятки административных дел были возбуждены после того, как сами крымчане обратились с заявлениями в полицию.

Кроме того, они доносят в специально созданный для этих целей Telegram-канал "Крымский смерш", который, как пишут оппозиционные росСМИ, "вывел Крым в лидеры по количеству дел о дискредитации российской армии".

Одно из последних видео на этом канале – с мужчиной, которого оккупанты заставили извиняться за песни Верки Сердючки.

Под суд в Крыму отдают не только противников войны, но и тех, кто громко слушает украинскую музыку или выкладывает фото в вышиванке. Часто оккупанты не ограничиваются протоколами и заставляют людей записывать на камеру извинения перед "гражданами России", пишет "Верстка".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в партизанском движени "Атеш" предупредили, что в оккупированном Крыму ужесточают репрессии. В частности, сотрудникам железной дороги было приказано шпионить за пассажирами с целью выявлять патриотов Украины.

– Доносить на украинцев также было велено интернет-провайдерам. Они должны сообщать о всех случаях использования VPN-сервисов, которые позволяют анонимно подключаться к сети.

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