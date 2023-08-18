Работникам железной дороги Крыма велено шпионить за пассажирами, оккупанты усиливают репрессии – АТЕШ

Оккупанты в оккупированном Крыму ужесточают репрессии в страхе за собственную безопасность. В частности, персоналу железной дороги поручено выявлять патриотов Украины среди пассажиров.

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Об этом предупредили в партизанском движении "АТЕШ" 18 августа. По словам агента движения, сотрудники ФСБ РФ в администрации "Крымской железной дороги" провели "инструктажи" с персоналом.

Сотрудников желеной дороги призвали повысить бдительность по выявлению проукраинских настроений и высказываний.

Представители ФСБ при этом заявили, что уже якобы смогли провести ряд арестов по сигналам от кассиров, работающих в поездах.

В кассовых залах и салонах электричек, помимо видеонаблюдения, ведется звукозапись.

"Персоналу рекомендовали аккуратно заглядывать в гаджеты пассажиров, внимательно прислушиваться к разговорам между ними. Если они что-либо услышат – немедленно сообщать представителям транспортной безопасности или полицаям", – рассказали в "АТЕШ".

Такие инструкции раздают уже почти неделю на планерках кассиров и контролеров по всем железнодорожным узлам полуострова. Вероятно, подобные мероприятия проводят и для руководителей других предприятий, считают партизаны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кремлевская пропагандистка Скабеева внезапно отказалась от претензий РФ на Крым. Она заявила, что полуостров не относится к стране-агрессору.

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что Крымский мост сейчас работает в ограниченном режиме. Из-за "бавовны" движение на мосту часто перекрывают.

– В Крыму резко подорожали продукты, а бензин не только поднялся в цене, но еще и оказался в дефиците. Оккупацнты пытаются успокоить крымчан, но те жалуются, что не могут заправить А-95, а местами его можно купить только по талонам.

– Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ освободят всю территорию Украины, независимо от того, сколько времени это займет.

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