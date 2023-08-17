'Безразлично, сколько времени это займет': Кулеба рассказал, какой должна быть победа Украины в войне

Украинские военные освободят всю территорию, оккупированную российскими войсками, независимо от того, сколько времени это займет. Для этого нужно ускорить и увеличить поставки оружия Вооруженным силам Украины.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает The Guardian.

"Наша цель – победа, победа в виде освобождения наших территорий в границах (Украины) 1991 года. И нам все равно, сколько времени это займет. Пока украинский народ разделяет эту цель, украинское правительство будет двигаться рука об руку со своим народом", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Украина не чувствует давления со стороны своих западных союзников, которые внесли вклад в вооруженные силы, чтобы добиться более быстрых успехов.

"Легко сказать, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас нет рядом", – сказал министр.

При этом, по его словам, Украина по-прежнему нуждается в стабильных поставках западного оружия и боеприпасов и будет нуждаться до тех пор, пока ВСУ не выгонят российские войска со всей оккупированной украинской территории.

"Правда в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война – это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет", – резюмировал Кулеба.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина близится к моменту, когда контрнаступательные действия могут ускориться. Он отметил, что Россия мощно подготовилась к обороне своих позиций, заминировав фактически все пути продвижения наших сил обороны.

Также ранее главнокомандующий ВСУ Залужный обратился ко всем критикам "слишком медленного продвижения" в контрнаступлении, указав, что это не шоу, за которым следует болеть как на футбольном чемпионате.