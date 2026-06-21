"Крым московский" "лагает": "Мадяр" показал взрывную работу "птичек" по объектам оккупантов. Видео

"Птицы" Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины этой ночью залетели во временно оккупированный Крым. На полуострове украинские военные нанесли удары по нефтебазам, терминалу, газовой инфраструктуре и объектам ПВО.

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Не обошли вниманием пилоты СБС и оккупированные Донецкую и Запорожскую области: там активно продолжались удары по вражеской логистике. Что именно было поражено в течение ночи, рассказал и показал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Удары по оккупированному Крыму

"Мадяр" подчеркнул, что временно украденный украинский Крым становится для оккупантов "чемоданом без ручки", который Россия все еще не желает бросить, но "нести" который ей становится все тяжелее. Ситуацию, сложившуюся на полуострове для оккупантов после наращивания Украиной ударов средней дальности, командующий СБС охарактеризовал образно: "Крым московский "лагает".

"Среди целей "Птахов" СБС в ночь на 21 июня в оперативной глубине противника — нефтебазы, терминал, газовая инфраструктура, элементы ПВО и логистика", – перечислил Бровди.

Главные истории дня

В частности, был нанесен удар по нефтебазе нефтеналивного терминала в Керчи. Удар нанесли пилоты 1-го Отдельного центра беспилотных систем СБС (1 ОЦ СБС)

В населенном пункте Курортное бойцы 1-го ОЦ СБС уничтожили российскую РЛС "Каста-2Е2"

Еще одна радиолокационная система — на этот раз РЛС "Небо-У" – была уничтожена в Керчи. "Плюсик" за уничтожение вражеской техники также поставили себе бойцы из 1 ОЦ СБС.

В районе населенного пункта Ароматное защитники из 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады СБС "Птахи Мадяра" атаковали газовую компрессорную станцию. По ней нанесли удары как минимум четыре раза.

Еще одна газовая компрессорная станция была поражена пилотами этого же подразделения вблизи населенного пункта Журавлевка. На видео попали два удара.

Третья газовая компрессорная станция загорелась возле населенного пункта Ключи. "Спонсором" яркого возгорания выступил все тот же батальон "Кайрос".

На других оккупированных территориях продолжается "логистикоцид"

Украинские дроноводы не обделили вниманием и остальные оккупированные территории нашего государства. Там они продолжили кампанию по перерезанию российской логистики.

Так, в районе Горловки в Донецкой области бойцы 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" сожгли вражескую цистерну с горюче-смазочными материалами.

И в оккупированной части Запорожья защитники показали оккупантам, что не стоит ездить по украинской земле, потому что она будет гореть у них под колесами.

Так, бойцы 412-й отдельной бригады СБС "Nemesis" атаковали вражеский логистический транспорт в районе населенного пункта Осипенко.

Аналогичную цель пилоты бригады поразили и вблизи населенного пункта Терпение той же Запорожской области

В заключение "Мадяр" подчеркнул: для оккупантов все только начинается: удары непременно будут продолжаться и усиливаться.

Он также напомнил о том, как неудержимое желание оккупантов похвастаться в умелых руках превращается в дополнительное преимущество для новых ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подтвердил поражение объектов оккупантов по обе стороны Крымского моста — в Керчи и на окраинах города, а также в Темрюкском районе Краснодарского края РФ.

Зрелищные кадры с мест (а поражена была нефтяная инфраструктура в портах "Керчь" и "Кавказ" – и немало других целей в придачу) OBOZ.UA показывал ещё ранним утром, когда они массово появлялись в сети.

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