Крымский мост – незаконная застройка: три причины его уничтожить. Интервью с Мельником

Есть по меньшей мере три причины подвергнуть сомнению существование Крымского моста, в частности, то, что речь идет о "незаконной застройке", которая является одним из главных путей сообщения страны-оккупанта России с Крымом, к тому же была возведена без соблюдения технических норм. Это оккупационное сооружение подверглось двум довольно удачным атакам. В то же время железнодорожное движение по мосту до сих пор возможно, и эту проблему необходимо решить Силам обороны Украины.

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Наиболее эффективными для дальнейших атак на мост были бы баллистические ракеты ATACMS, лучше всего – в пределах комплексной атаки, то есть вместе с дронами, отвлекающими атаками и т.д. Что касается россиян, которые в сложившейся ситуации едут отдыхать в Крым, в частности, через "новые территории", то есть оккупированный юго-восток нашей страны, то здесь объяснение может быть только одно: деградация инстинкта самосохранения. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Мы уже видели две успешные атаки на Крымский мост. По сообщениям российских окупантов, его будут ремонтировать до конца текущего года. Прозвучал и ряд ярких заявлений. В частности, в ГУР отметили, что это сооружение там лишнее, а президент Зеленский подчеркнул, что Крымский мост должен быть нейтрализован. Можно ли сказать, что его разрушение – это только вопрос времени?

– Крымский мост на сегодняшний день – один из ключевых путей сообщения между континентальной территорией России и незаконно аннексированной территорией Крымского полуострова. Это первое.

Второе – это незаконная застройка. То есть в любом случае, даже если часть Крымского моста останется невредимой, перед тем, как Украина даст разрешение на его использование, необходимо убедиться в том, что мост безопасен. Потому что были достаточно авторитетные оценки, в частности, российских специалистов, что эта конструкция построена без соблюдения надлежащих технических условий и стандартов.

Третье – Крымский мост имеет еще и большое символическое значение. Он связан со всеми трагическими событиями, начиная с 2014 года.

Следовательно, есть по меньшей мере три причины, чтобы подвергнуть сомнению дальнейшее существование и эксплуатацию этого объекта.

Собственно, речь не идет о разрушении всего моста, а о том, что должна быть выведена из строя его часть, которая исключит возможность его использования. По крайней мере, на время, пока не будет завершена война. В первую очередь, это касается железнодорожного моста. Мы уже убедились, что выведение из строя автомобильной части только создает препятствия, но не решает ключевую проблему военных поставок по железной дороге.

Поэтому очевидно, что предварительные атаки на Крымский мост были удачными лишь отчасти. Железная дорога осталась практически невредимой.

– Действительно, есть над чем работать нашим Силам обороны. Мы видели реакцию США на последнюю атаку на Крымский мост. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "Украина сама решает, как ей вести эту войну, защищать свой народ и свою свободу". Значит ли это, что Украине будет предоставлено вооружение для уничтожения моста? Какое вооружение здесь необходимо? Ракеты ATACMS или образцы отечественного ВПК?

– Не важно, какой именно инструмент будет избран для обезвреживания. Как мы видим, две предыдущие атаки были совершены разными способами.

Что касается того, какие именно вооружения могли бы быть наиболее эффективными, то, учитывая защищенность или незащищенность этого объекта, конечно, это должно быть дальнобойное оружие. ATACMS были бы в этом плане достаточно эффективными, потому что это баллистические ракеты, наиболее сложные для перехвата.

В случае комплексной атаки, как это наблюдалось не раз, когда запускается не просто одна ракета, а используется целый комплекс – беспилотники, отвлекающие атаки и т.д. – ATACMS с точки зрения их полезной нагрузки, то есть количества взрывчатки, могли бы действительно быть способом, который позволил бы достичь успеха.

Что касается оценки американцев, то Крымский полуостров и территория этого моста, очевидно, попадают в ту зону, где США и другие наши западные партнеры не имеют оговорок, поскольку речь идет о международно признанной территории.

Но я думаю, если бы даже Украина решила применить это оружие на участке моста, который находится еще до российского берега, то это также не повлекло бы за собой долгосрочных и слишком серьезных последствий для наших отношений с партнерами.

– Вопрос относительно россиян, которые, несмотря на абсолютно явные угрозы их жизни и здоровью, продолжают ехать на отдых в Крым. Как вы объясняете столь интересный парадокс? Какова угроза в Крыму для мирного населения?

– Это та "загадочная русская душа". Я встречал несколько интересных материалов российских авторов – тех россиян, которые сейчас за пределами России, которые либеральны, сохранили способность мышления, несмотря на влияние российского телевидения. И никакого объяснения, что может толкать людей, побуждать их ехать туда с семьями, с детьми, они просто не могут найти.

Это некое групповое заболевание, деградация способности строить причинно-следственные связи, деградация инстинкта самосохранения. Если говорить про Крымский мост, то он относительно безопасен. А если говорить об альтернативном маршруте, через так называемые "новые территории", элементарно понимая, что там идет активная фаза украинского наступления… Как можно ехать в зону боевых действий?

Есть отзывы туристов, когда они описывают, образно говоря, отсутствие комфорта. К примеру, на фото колонна стоит в чистом поле, перед каким-то блокпостом. Вдоль обочины таблички "осторожно, мины". То есть людям элементарно некуда сходить в туалет, кроме как выйти на минное поле. Это вещи, которые просто не поддаются анализу с точки зрения здравого смысла.

– Президент Зеленский заявил, что сегодня Россия считает Черное море сугубо своим. По вашим оценкам, насколько существенным может быть контроль РФ над Черноморским бассейном при сложившихся на сегодняшний день условиях?

– Есть такая украинская пословица: сам не гам и другому не дам. Россия, пытаясь, образно говоря, приватизировать Черноморский бассейн или его значительную часть, тем самым создает проблемы для использования акватории Черного моря. При этом зависимость России от таких базовых свобод, как свобода навигации, свобода судоходства в десятки раз выше, чем, например, Украины, учитывая, что 90% российского нефтяного экспорта идет именно через Черное море. Или ворованное зерно, которое Россия намерена вывозить в страны Африки.

Это их древняя имперская мечта – контролировать Черное море, пролив Босфор. Сейчас они очень рады, что это удалось реализовать в отношении Азовского моря. Но, как известно, аппетиты растут. Но в случае с Черным морем им это однозначно не удастся по чисто объективным причинам. Россия может создать себе опасную ситуацию.

Украина может реализовать свои предупреждения о том, что все корабли будут рассматриваться как потенциальные военные цели. Все те мины, которые россияне разбрасывают по пути кораблей, которые идут в украинские порты или могут потенциально туда идти, так же дрейфуют по Черному морю. Куда они приплывут, какой корабль потопят – одному Нептуну известно.

Не знаю, насколько в Кремле просчитали, какова будет реакция других заинтересованных игроков. Ведь Черное море было открыто для коммерческого судоходства. Вряд ли эта идея будет приемлема для Турции. Кроме того, в Черном море есть еще две страны НАТО – Болгария и Румыния.

На сегодняшний день НАТО ведет себя довольно пассивно, но не факт, что такое поведение будет продолжаться, особенно когда это затронет их интересы не просто где-то далеко, а напрямую. Последняя атака по портам на Дунае привела к тому, что был поврежден румынский корабль. Но никто не может гарантировать, что этот инцидент не повторится и последствия не будут страшнее.

Если Россия спровоцирует другие страны и блок НАТО в целом на активное противодействие таким незаконным попыткам, тогда этот подход "сам не гам и другому не дам" может вернуться России сторицей.