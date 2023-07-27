'Крымский мост там лишний': в ГУР сделали новое предупреждение оккупантам

Крымский мост является лишней конструкцией, которую необходимо нейтрализовать. Российские оккупанты используют его в качестве военного объекта для логистики и перемещения своих сил и средств, а также для усиления оккупационного корпуса.

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Об этом 27 июля заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "24 канала". Он отметил, что президент Владимир Зеленский, а также начальник ГУР Кирилл Буданов исчерпывающе прокомментировали необходимость "нейтрализации" незаконного Керченского моста.

"Он там лишний", – сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что Крымский мост используется для убийства украинских мирных граждан и военных.

"Незаконное сооружение, используемое в качестве военного объекта для логистики и перемещения вражеских сил и средств, для усиления оккупационного корпуса – а это означает для продолжения убийства украинских мирных жителей, разрушения инфраструктуры и также для убийства украинских защитников. Это означает, что все, используемое для подобных целей, должно быть нейтрализовано, и так обязательно и будет", – заверил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 17 июля вследствие взрывов упал один из пролетов Крымского моста. Оккупантам пришлось остановить движение, не работала паромная переправа. Россиянам посоветовали ехать на полуостров через оккупированные территории на материковой части Украины.

– 21 июля на Аспенском форуме Зеленский заявил, что Крымский мост является законной целью для Украины и должен быть нейтрализован. Он подчеркнул, что сооружение является логистической дорогой для врага, по нему он перевозит оружие.

– 26 июля в СБУ впервые признали причастность к атаке на Крымский мост 8 октября 2022 года. "Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций", – заявил глава СБУ Василий Малюк. По его словам, об одних операциях можно будет говорить после победы Украины, а о других – вообще никогда.

– Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту, чтобы снизить боеспособность РФ и спасти жизни украинцев.

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