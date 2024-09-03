Кто больше не сможет получить отсрочку от мобилизации в Украине: названы все категории

Из-за войны, развязанной Россией, в Украине введено военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период под призыв подпадают все военнообязанные мужчины, получающие повестки.

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С принятием нового законодательства о мобилизации в Украине некоторые категории военнообязанных потеряли право на отсрочку, которую они имели раньше. Кто именно объяснил Донецкий областной ТЦК и СП.

Так, согласно новым нормам, право на отсрочку потеряли следующие категории:

Студенты и аспиранты заочной и вечерней формы обучения. Теперь только те, кто учится на дневной форме, имеют право на отсрочку. Также это касается лиц, которые получают второе или третье высшее образование, они больше не имеют такого права.

Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам. Если задолженность, отсрочка не предоставляется.

Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы. Это основание для отсрочки больше не действует.

Родители-одиночки. Они потеряли право на отсрочку, если мать ребенка жива, не лишена родительских прав, не пропала без вести и не находится в местах лишения свободы.

Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи. Их теперь могут мобилизовать.

Сотрудники предприятий и организаций Министерства обороны. Они больше не получают автоматической отсрочки.

Лица со статусом "ограниченно пригодны". Эта категория была упразднена, и теперь эти лица подлежат мобилизации.

Мужчины, которые после повторной военно-врачебной комиссии признаны здоровыми. Имевшие свидетельство о I или II группе инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторный медосмотр. Если они признаны здоровыми, они также подлежат мобилизации.

Однако новое законодательство предусматривает и некоторые исключения. Отсрочку теперь могут получить военнообязанные, в которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести во время войны. Раньше это право предоставлялось только в случаях гибели или исчезновения полнородных родственников.

Как сообщал OBOZ.UA, с сентября 2024 года процесс мобилизации продолжит регулироваться новым законом. Гражданам призывного возраста и дальше будут вручать повестки. Кто имеет право на отсрочку и кто подпадает под бронирование в сентябре 2024 года, читайте здесь.

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