Кто из мужчин должен явиться в ТЦК для обновления данных и всем ли нужно проходить ВЛК: разъяснение

Все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои личные данные. Это касается даже тех граждан, которые не пригодны для военной службы или исключены из военного учета и не имеют соответствующей отметки в военно-учетном документе.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Юрий Глущенко во время интервью Radio NV. "Законом предусмотрено, что все граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Несмотря на то, что он годен или ограниченно годен, непригоден к военной службе", – сказал полковник.

Относительно тех мужчин, которые были исключены из военного учета, важно проверить, имеют ли они соответствующую отметку в военном билете.

Глущенко пояснил, что если у гражданина в возрасте от 18 до 60 лет есть запись в военном билете об исключении из военного учета (что указано в государственных реестрах), ему не нужно обновлять свои данные. Однако, затрагивая вопросы мобилизации и правового режима военного положения, каждый мужчина должен иметь при себе военно-учетный документ с соответствующими пометками. Отсутствие отметки об исключении из военного учета в этом документе может вызвать вопросы от работников территориальных центров комплектования.

Таким образом, если лицо было исключено из военного учета, но не имеет соответствующей отметки в военном билете, ему следует обратиться в ТЦК для получения этой отметки. При этом она должна иметь соответствующие документы.

Кроме того, Глущенко также пояснил, что те, кто уже обновил свои данные до вступления в силу закона о мобилизации №10449, не будут обязаны повторно проходить процедуру обновления. Соответствующие распоряжения уже отправлены.

Также с 18 мая будет доступен электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов, где граждане смогут авторизовать свои данные.

Как сообщал OBOZ.UA, именно такое предложение по усовершенствованию работы ТЦК и делали специалисты. Потому что при нынешних условиях ТЦК придется ставить на учет минимум 93 мужчин в час, и понятно, что сами центры не будут успевать.

Кстати, украинцы, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться с ними не только в ТЦК. Прийти с такой повесткой можно и в рекрутинговые центры, где идет набор в ряды Сил обороны Украины.

Также мы писали о том, что военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

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