Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного положения: разъяснение

В Украине до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанным гражданам ограничен выезд за границу. Однако отдельные категории украинцев имеют право выехать из страны, но только при наличии законных оснований и причин.

Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины во время военного положения, а исключения изложены в постановлении Кабинета министров №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Кто из мужчин может выехать из Украины во время войны выяснял OBOZREVATEL.

Недавно правительство сняло ограничения на выезд за границу мужчин, чьи родственники погибли в результате российской агрессии. Во время военного положения выезд за границу регулируется законодательными актами. В законодательстве установлено, что пересекать границу при наличии соответствующих документов имеют право мужчины по таким категориям:

– по состоянию здоровья;

– по семейным обстоятельствам;

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– в связи с профессиональной деятельностью;

– для оказания помощи Вооруженным Силам Украины;

– государственные служащие при наличии соответствующих документов.

Пересечение границы по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам

Согласно украинскому законодательству, за границу во время военного положения имеют право выезжать:

– Лица с инвалидностью, имеющие соответствующую документацию, в частности медико-социальную экспертную справку или удостоверение, подтверждающие их статус, а также пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий назначение социальной помощи.

– Лица, постоянно ухаживающие за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их за границу.

– Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет.

– Родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

– Родственники, сопровождающие детей с инвалидностью за границу, если они не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

– Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства.

– Попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц за границу.

– Лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе и проживающие в учреждениях, в сопровождении работников этих учреждений.

Пересечение границы госслужащими

Во время действия военного положения и мобилизации государственные служащие, имеющие соответствующие документы, могут выехать за пределы Украины. Их допускают к выезду в командировку за границу. Среди тех, кто может выехать, в частности:

– Члены Кабинета Министров, первые заместители и заместители Министров.

– Руководители центральных органов исполнительной власти, их первые и заместители.

– Государственный секретарь Кабинета Министров, его первый заместитель и заместители.

– Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители.

– Государственные секретари министерств.

– Руководитель Офиса Президента и его заместители.

– Руководители других вспомогательных органов и служб, созданных Президентом, и их заместители.

– Глава Службы безопасности Украины, его первый заместитель и заместители.

– Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию.

– Председатель и члены Счетной палаты.

– Руководитель и члены Центральной избирательной комиссии.

– Председатели и члены других государственных коллегиальных органов.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель.

– Народные депутаты Украины

– Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители.

– Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители.

– Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители.

– Главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители.

– Судьи Конституционного суда Украины.

– Руководители других государственных органов и их заместители.

– Депутаты местных советов.

Пересечение границы для оказания помощи Вооруженным силам Украины

Для поддержки Вооруженных Сил Украины в качестве волонтеров могут выезжать следующие категории:

– Водители-волонтеры, которые транспортируют грузы для ВСУ, медицинские товары или гуманитарную помощь.

– Представители культурной сферы, которые занимаются благотворительным сбором средств и прославлением страны на международном уровне.

– Спортсмены и тренеры, которые принимают участие в официальных соревнованиях и проводят тренировки.

Выезд за границу по профессиональной деятельности

Военнослужащие, имея разрешение от воинской части, могут выезжать за границу во время отпуска. Также это касается работников заведений по уходу, состоящих на военном учете. Однако следует соблюдать отношение одного человека на 25 человек с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе. Дополнительно к этому имеют право на выезд:

– Члены экипажей кораблей, если они отправляются к работе на морских суднах или суднах внутреннего плавания.

– Работники железнодорожного транспорта.

– Авиационный персонал, отправляющийся в командировку или обучение.

– Водители транспортных средств предприятий, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Также стоит отметить, что Постановлением Кабинета министров от 1 сентября 2023 г. №934 в пункт 2-13 Правил пересечения государственной границы были внесены определенные изменения. Согласно им, пропуск через государственную границу студентов или курсантов украинских образовательных учреждений, которые едут за границу для прохождения практической летной подготовки в иностранные вузы или в авиационные школы, осуществляется пограничниками при наличии подтверждающих документов.

Напомним, в Украине могут призвать в армию мужчин в возрасте от 27 лет. Младшие могут попасть на фронт только по добровольному желанию или при наличии военного опыта.

Ранее сообщалось, что 18 сентября в Верховную Раду подали проект закона №10062 о создании электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Документ предлагает упрощение процедуры для участников боевых действий и расширение информации, которую может собирать Минобороны.

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