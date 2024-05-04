Кто может оспорить решение ВВК и какая процедура: разъяснение

Решение военно-врачебной комиссии (ВВК) может обжаловать любой человек, если он не согласен с его решением. Речь идет об ограниченно пригодных лицах и других военнообязанных.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказала директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова. По ее словам, обжаловать решение ВВК можно как через комиссии высшего порядка, так и через суд.

"Например, в районной, затем в областной, в региональной, в центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд", – объяснила чиновница.

Напомним, что 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВВК и новое Расписание болезней для определения степени пригодности к военной службе. С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

Мы подробно рассказывали, какие изменения ждут украинцев. Так, подписанный президентом закон предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный" и обязывает пройти повторную военно-врачебную комиссию. Медкомиссия теперь будет выносить только два вывода: пригоден или непригоден к службе.

Как сообщал OBOZ.UA, раненый военнослужащий Вооруженных сил Украины может обжаловать выводы военно-врачебной комиссии, если, по его мнению, решение комиссии не отражает реального состояния его здоровья.

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