Кто может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам: подробное разъяснение

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, изменяющий перечень оснований для отсрочки от призыва на военную службу. В частности, несколько изменены основания для отсрочки по семейным обстоятельствам.

Согласно новому закону, отсрочка сохраняется для военнообязанных, которые содержат трех или более детей до 18 лет или воспитывают ребенка с инвалидностью. Более подробную информацию о том, кто может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, читайте в материале OBOZ.UA.

Об основаниях для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации говорится в статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочку от призыва на службу можно оформить с помощью реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" на основе данных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих право военнообязанного на одну из отсрочок, указанных в законе. Порядок оформления отсрочки с помощью реестра "Оберіг" определяет Кабинет Министров Украины.

Так, по семейным обстоятельствам могут получить освобождение от мобилизации:

женщины и мужчины, содержащие троих и более детей до 18 лет;

одинокие матери или родители, воспитывающие ребенка до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители и приемные родители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, до 18 лет.

Отсрочку могут получить лица, воспитывающие детей с инвалидностью, в частности:

ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

ребенка с тяжелыми заболеваниями (перинатальные поражения нервной системы, врожденные пороки, редкие болезни, онкология, ДЦП, сахарный диабет I типа, хронические заболевания почек IV стадии и т.п.);

совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа или паллиативной помощи, что подтверждается соответствующим документом.

Относительно отсрочки от мобилизации по уходу за инвалидом или пожилым человеком на это имеют право:

родственники, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком или родителями, нуждающимися в постоянном уходе;

лица, имеющие жену/супругу или родителей с инвалидностью I-II группы (при условии отсутствия других смотрителей);

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

лица, осуществляющие постоянный уход за инвалидом I группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе (при отсутствии других смотрителей).

Для получения отсрочки от мобилизации лицам, имеющим супругу или мужа с инвалидностью или одного из родителей с инвалидностью I или II группы, необходимо доказать отсутствие других трудоспособных лиц, обязанных их содержать по закону.

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