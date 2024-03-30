Кто может получить отсрочку от мобилизации с 1 апреля: названы все категории

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных украинцев призывают на военную службу. Согласно законодательству, целый ряд категорий граждан имеют право на отсрочку от мобилизации.

Отсрочку от мобилизации могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет по ряду причин. Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Стоит отметить, что отсрочка не равносильна освобождению от военной службы, ведь такие граждане продолжают находиться на учете в территориальных центрах комплектования. На сегодняшний день отсрочка предоставляется по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с профессиональной деятельностью, в связи с обучением или в связи с бронированием.

По состоянию здоровья отсрочку предоставляют по результатам военно-врачебной комиссии. Таким правом могут воспользоваться граждане с инвалидностью или те, кто признан временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев. Также стоит отметить, что многие диагнозы предполагают не только отсрочку, но и полное освобождение от военной службы.

Кроме того, можно получить отсрочку по ряду семейных причин. К таким относятся случаи, когда на содержании военнообязанного находятся трое и более детей младше 18 лет, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет. Также на отсрочку имеют право усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

В связи с профессиональной деятельностью отсрочку от мобилизации могут получить работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Также право на отсрочку предоставляется сотрудникам Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, НАБУ, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины.

Действующее законодательство также предусматривает отсрочку для соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые обучаются на дневной или дуальной формах получения образования.

Кроме того, работники предприятий, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, также получают отсрочку от мобилизации.

Напомним, законопроект №10449 о мобилизации и военной подготовке будет внесен на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады для голосования примерно в середине апреля. Однако сколько времени понадобится для его принятия, пока неясно.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о запуске процесса ротации воинских частей на линии фронта с целью восстановления боеспособности. Он подчеркнул, что хотя сегодня и есть много добровольцев, для этого процесса нужны люди, и призвал украинских мужчин осознать, что именно от них зависит то, выстоит ли Украина.

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