Кто может вручать повестки украинцам во время военного положения: разъяснение

В Украине с 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Также Кабинет министров принял ряд постановлений по регулированию вопросов мобилизации.

В частности, правительство внесло изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Согласно постановлению от 16 мая 2024 г. № 558, опубликованному на правительственном сайте, призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации осуществляется независимо от места их пребывания на военном учете.

Так, повестки резервистам и военнообязанным могут вручаться круглосуточно:

по адресу проживания или задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения,

в общественных местах,

общественных зданиях и сооружениях,

местах массового скопления людей,

в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки,

на блокпостах,

на пунктах пропуска через границу Украины.

Вручать военнообязанным лицам повестки могут:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки,

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций),

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов,

представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах выполнения работниками своих обязанностей,

представители подразделений разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, которые могут вручать повестки только состоящим у них на военном учете, на всей территории Украины.

Повестки могут вручать как лично, так и через почтовую связь. В первом случае повестка будет считаться врученной, если:

резервист или военнообязанный поставит личную подпись о получении повестки;

есть видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, включая видео акта отказа от получения повестки;

есть видеозапись отказа резервиста или военнообязанного общаться с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Повестки по почте начнут присылать с 18 июля — через 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации. В этом случае повестка будет считаться врученной, когда:

ее получит гражданин, что будет подтверждено информацией почтового оператора;

в почтовом сообщении отметят, что человек отказался получить почтовую отправку с повесткой;

будет отметка об отсутствии гражданина по адресу места жительства, независимо от того, обновлял ли человек свои данные о месте жительства в ТЦК.

Ранее сообщалось, что военнообязанные украинцы могут обновить свои персональные данные в любом ТЦК – в случае, если их личное дело полностью цифровизировано. Поэтому юрист по военному праву младший лейтенант запаса Владимир Романчук советует сначала позвонить по телефону в ТЦК и уточнить это.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, согласно новому закону о мобилизации с 18 мая в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане Украины обязаны обновить учетные данные. Гражданин, который за два месяца не выполнит это требование, может быть привлечен к ответственности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!