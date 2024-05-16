Кулеба: будет ли великая война в Европе, зависит от решимости союзников помочь Украине

То, будет ли великая война в Европе, зависит от решимости союзников помочь Украине. Потому что своевременное предоставление всего необходимого оружия и боеприпасов для украинского солдата соответствует прагматическим интересам партнеров, ведь российские агрессивные планы выходят далеко за пределы нашего государства.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал 16 мая во время онлайн-выступления на конференции Impact'24 в Познани, Польша. Об этом сообщает МИД.

"За последние несколько лет Украина побеждала на поле боя каждый раз, когда имела достаточно ресурсов. В то же время когда мы сталкиваемся с дефицитом, ситуация ухудшается. Наши победы - это ваши победы. Наши неудачи – это ваши неудачи", – отметил министр.

Глава МИД отметил, что поддержка Украины – в собственных интересах партнеров, ведь когда Украина добивается успехов на поле боя, у политических оппонентов действующих правительств меньше аргументов для критики. Сложную ситуацию они могут использовать для усиления обвинений.

Дипломат подчеркнул, что способность Украины сопротивляться и бороться является общей ответственностью всех партнеров, поскольку эта война касается не только нашего государства, а агрессивные планы Кремля выходят далеко за ее пределы.

"Будет ли в Европе мир или великая война, сейчас зависит от решимости Европы и союзников реально помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Единственное условие для того, чтобы это стало реальностью - предоставить нам все необходимое оружие и сделать это без промедления", – подчеркнул министр. .

Дмитрий Кулеба указал союзникам на необходимость сорвать агрессивные планы российского режима по отношению к Украине и остальной Европе, ведь от этого зависит судьба всего европейского континента. Глава МИД напомнил, что российский диктатор не остановится, пока его не остановят.

"Перед вторжением Путин четко очертил свои безумные амбиции: возвращение НАТО к геополитическим границам 1997 года. В воображении российского диктатора он уже находится в войне с ЕС и НАТО. Россия уже использует энергетический шантаж, вмешивается в выборы, подкупает политиков, подрывает военные составы, травит людей, использует мигрантов как оружие и тому подобное", – отметил министр.

Дипломат отметил, что перед союзниками стоит ключевая задача – иметь стратегическую выдержку для достижения общей победы.

"История доказывает, что не сдающиеся рано или поздно возвращают то, что им принадлежит. Путинский режим рано или поздно упадет. Ключевая задача евроатлантического сообщества – иметь стратегическую выдержку и вместе работать над укреплением общей устойчивости и безопасности", – отметил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба также выразил благодарность Польше за поддержку Украины с первых дней российского вторжения, в том числе оперативные поставки военной техники, и создание логистического хаба в Жешуве.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания поставит первые самолеты F-16 Украине уже летом 2024 года, процесс будет продолжаться и осенью. После этого отправку истребителей в нашу страну планируют начать Нидерланды.

Также правительство Нидерландов приняло решение срочно выделить Украине дополнительные средства в рамках инициативы партнеров по предоставлению стране комплексов ПВО и артиллерийских боеприпасов. Речь идет о более чем €200 млн.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у государств, не желающих прямо передавать их Украине.

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