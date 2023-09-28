Кулеба: критика контрнаступления в США не звучала, там понимают, что происходит настоящее военное чудо

Американские военные оценивают эффективность украинского контрнаступления, анализируя реалии поля боя. Критика контрнаступления в США не звучала, ведь там понимают, что то, чего достигли украинские военные на юге и на востоке, можно считать " настоящим военным чудом ".

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина". В частности, об этом он отметил в контексте недавнего визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в США, и переговорах с президентом Джо Байденом и встречах с другими чиновниками.

Кулеба отметил, что критика со стороны США по контрнаступлению ВСУ не звучала. В то же время, стороны провели предметную дискуссию, на которой обсудили, как решить проблемы с которыми сталкиваются Силы обороны, чтобы дальше военные могли эффективнее двигаться вперед.

Американские военные не на основе комментариев в соцсетях и газетах оценивают эффективность контрнаступления, а исходя из реалий поля боя. И они понимают: то, чего удалось достичь украинским Силам обороны и на юге, и на востоке – это настоящее военное чудо, если учесть все обстоятельства – минные поля и доминирование России в небе. Поэтому критика скорости контрнаступления не звучала", – рассказал министр.

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Он также отметил, что в США продемонстрировали свою стратегическую ориентировку на помощь Силам обороны, чья победа сможет предотвратить новые агрессии.

"Военные более профессионально это прокомментируют, но больше всего мне в военной части в США понравилось очень стратегическое ориентирование со стороны американцев на помощь Украине в построении таких Сил обороны, которые не только могут победить в войне, но и предотвратить новые агрессии. Это настоящая стратегическая инвестиция в глобальную безопасность", – отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что так называемый сезон дождей помешает проводить активные наступательные операции как Украине, так и России. В ближайшее время события на фронте могут активизироваться и не исключено, что главный удар по оккупационным силам будет нанесен на неожиданном участке линии столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Сергей Грабский считает, что сейчас на южном направлении решается судьба украинского контрнаступления.

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