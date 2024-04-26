Кулеба назвал вопросом справедливости возвращение военнообязанных мужчин в Украину

Возвращение домой военнообязанных граждан Украины, которые в разгар полномасштабной войны и всеобщей мобилизации находятся за границей, является вопросом справедливости. После выезда за границу у этих людей были все надлежащие правовые статусы и выплаты, которые предназначались для граждан нашего государства.

И если мужчины из-за границы приедут, чтобы защищать страну плечом к плечу с теми, кто оставался на родине все время полномасштабной войны, это будет справедливо в отношении последних. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной с главой МИД Латвии пресс-конференции.

Комментируя инициативу прекратить предоставление консульских услуг военнообязанным гражданам Украины за границей, пока они не продемонстрируют учетные документы, Кулеба высказался по поводу возвращения украинских мужчин на родину.

"Думаю, что это (возвращение военнообязанных в Украину. – Ред.) справедливо по отношению к украинским мужчинам в Украине. Думаю, что это будет справедливо по отношению к ним, если мужчины из-за границы вернутся в Украину", – считает Кулеба.

Министр также напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России все выехавшие за пределы нашего государства мужчины получали правовые статусы, а также социальные выплаты из-за того, что они являются гражданами Украины.

"Моей задачей, как дипломата, является защита украинцев за границей, и я буду это делать. Но, как я уже упоминал, речь идет о справедливости. Справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливостиськов в отношениях между государством Украина и гражданин Украины", – отметил Кулеба.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинцы за границей могут уточнить свои военно-учетные данные.

Также сообщалось, что в Литве заявили, что могут помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что его страна пока не рассматривает конкретные меры в этом направлении, но внимательно наблюдает за решениями, которые примет Польша.

С 23 апреля по распоряжению МИД консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста за границей. Причиной было названо недопущение уклонения от урегулирования военного учета.

Также Кабинет Министров Украины запретил выдавать паспорта мужчинам призывного возраста за границей. Теперь оформление паспортов гражданина Украины и для выезда за границу осуществляется в подразделениях Государственной миграционной службы.