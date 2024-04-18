Кулеба: несколько стран готовы купить для Украины батарею Patriot по цене, которую назовут

Есть несколько государств, которые готовы купить у любой страны мира комплекс противовоздушной обороны Patriot и передать его Украине. Публично об этом заявили в Нидерландах, однако это не единственная страна, которая готова на такой шаг.

Об этом в эфире национального телемарафона в четверг, 18 апреля, сказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам министра, эти страны готовы заплатить за Patriot для нашего государства любую цену.

"Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды – не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира по цене, которую эта страна назовет", – подчеркнул Кулеба.

Министр назвал важным сигналом то, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести батарею Patriot. Также, по мнению Кулебы, не менее важно и то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не следует прикрываться потребностью натовских стандартов.

Глава МИД добавил, что некоторые страны пытаются "прикрываться" Альянсом, чтобы не передавать нам необходимую помощь.

"Некоторые страны говорят: "Мы вам не можем передать батарею, потому что тогда мы не будем соблюдать стандарт НАТО по количеству имеющихся у нас батарей". А генсек им говорит: "Не прикрывайтесь мной, отдайте все, что нужно Украине, это сейчас главное". И это очень мощный сигнал", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, что накануне глава правительства Нидерландов Марк Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у государств, не желающих напрямую передавать их Украине. Получение этих систем ПВО очень важно для нашей страны, заявил он.

Также Рютте подчеркнул, что есть много стран, которые "сидят на большой куче систем Patriot".

Канцлер Германии Олаф Шольц 18 апреля сказал, что Украина может получить от стран НАТО дополнительно шесть ЗРК Patriot. Также Берлин решил передать Украине уже третью свою систему – она станет седьмой.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс имеет значительное количество батарей Patriot и сейчас работает над их поставкой в Украину.