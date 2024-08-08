Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии перспективы расширения коалиции истребителей: к чему договорились

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде. Среди прочего стороны обсудили возможности расширения инициативы по истребителям F-16 и привлечению новых стран к "формуле мира".

Видео дня

Об этом Кулеба сообщил в соцсети X. Украинский министр поблагодарил Норвегию за ее вклад в коалицию для предоставления Украине F-16 и отметил, что обе стороны рассмотрели пути расширения этой инициативы.

"Мы обсудили расширение этой инициативы", – констатировал он.

Также были согласованы дальнейшие шаги по привлечению новых стран к процессу реализации "формулы мира".

Кулеба особо подчеркнул важность усилий Норвегии в увеличении помощи Украине и ее решении сделать дополнительные шаги для укрепления украинской энергетической системы.

Напомним, Норвегия выделяет дополнительно 1 млрд норвежских крон для финансирования систем ПВО в Украине. Это составляет около $93 млн.

Следует отметить, что объявление о выделении средств прозвучало через день после того, как Норвегия пообещала передать Украине шесть истребителей F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешней осенью Норвегия и Германия совместно передадут Украине батарею ЗРК IRIS-T. Она ощутимо усилит украинское ПВО.