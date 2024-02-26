Кулеба призвал Европу запретить экспорт боеприпасов другим государствам, кроме Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с призывом запретить экспорт боеприпасов из европейских стран в другие государства, за исключением Украины. Такую инициативу он объяснил острой нехваткой боеприпасов в украинской армии.

Об этом Кулеба сказал в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). Он подчеркнул, что это нужно, прежде всего, для защиты самой Европы.

"Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину. Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы", - сказал министр.

Глава МИД добавил, что выражал возмущение дефицитом боеприпасов в своих разговорах с партнерами.

"Я жалуюсь на нехватку боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами. Они все об этом знают и допустили признаваемые ошибки", – пояснил он.

Глава украинского МИД отметил, что партнеры опоздали с наращиванием собственного производства, заключением длительных контрактов и запуском новых производственных линий.

"К сожалению, мы сейчас расплачиваемся за эти ошибки", – констатировал он.

Кроме того, Кулеба рассказал, что в настоящее время власти работают над тем, чтобы боеприпасы, которые сейчас закупаются европейскими государствами в третьих странах, стали доступны Украине.

Напомним, Европейский Союз до конца марта 2024 планирует предоставить Украине почти 170 000 артиллерийских снарядов. Кроме того, блок работает над дальнейшим увеличением объемов поставок.