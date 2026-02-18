В Купянске в окружении остаются около 40 российских военных, – Трегубов

В Купянске Харьковской области, который находится под контролем Сил обороны, в северной части городаостаются около 30-40 российских оккупантов. Они окружены украинскими подразделениями и не могут получить подкрепление.

Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в телеэфире 18 февраля. Он отметил, что фиксируют 16 российских раций, сосредоточенных в одном из районов города.

"На вчера – 16 активных позывных. Будем считать, что рация есть не у каждого... еще позавчера было больше. Будем считать, что их где-то 30-35, может, 40. И те, что есть, здоровье у них не в идеальном состоянии", – рассказал Трегубов.

Спикер отметил, что россияне засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска и могут только обороняться. Кроме того, любые попытки оккупантов предоставить им подкрепление не дают результата из-за полного перерезания связи с городом.

"Максимум, что могут – подбрасывать снаряжение и боеприпасы с помощью БПЛА", – сказал Трегубов.

Ситуация возле Купянска

Ситуация в районе Купянска остается под контролем украинских Сил обороны.

В самом городе до сих пор остается малая небоеспособная группа российских военных в окружении. Они находятся в центре города, тогда как наступление врага в сторону Купянска-Узлового продолжается.

В конце января российские захватчики пытались прорваться к стратегическому поселку Купянск-Узловой. Но украинские защитники сорвали наступление врага. Попытку вражеского штурма отбили бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов опозорился лживым заявлением о якобы захвате Купянска-Узлового.

В ВСУ опровергли очередную ложь Герасимова. Украинские военные подтвердили, что поселок не только не находится под контролем захватчиков, но и даже не примыкает к непосредственной линии соприкосновения.

Командование украинских войск отметило способность российских генералов не только преувеличивать собственные успехи, но и придумывать их с нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты пытались инфильтрироваться в Купянск-Узловой через систему труб. Однако враг не достиг успеха. Населенный пункт находится под полным контролем украинских сил.

