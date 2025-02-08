Курщина и Донбасс в центре внимания: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников, пытаясь прорвать оборону. Однако украинские Силы обороны успешно срывают их планы, нанося значительные потери в живой силе и технике.

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Всего с начала суток произошло уже 60 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 субботы, 8 февраля.

Пограничные населенные пункты на Сумщине, в частности Белая Береза и Чуйковка, постоянно подвергаются обстрелам со стороны российских войск.

На Харьковском направлении были отбиты две атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские войска совершили три штурмовых действия в окрестностях Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Нового, Новоегоровки и Ямполевки.

На Краматорском направлении украинские воины отразили три попытки россиян продвинуться в районах Временного Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг атаковал Крымское и Торецк. Дружковка и Константиновка оказались под авиаударами.

На Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих, российские войска предприняли 17 попыток потеснить украинских военных в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Новоалександровки, Андреевки, Дачного и Шевченко. Силы обороны удалось отразить 12 атак, еще пять боеприкосновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг совершил пять атак вблизи Константинополя, два боестолкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации атаковал направление Новополя. Кроме того, враг наносил авиационных ударов по Гуляйполю и Новодаровке.

На Ореховском направлении россияне ударили авиацией по Ольговскому.

На Северском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отразили 15 атак. Шесть боеприкосновений продолжаются до сих пор. Противник нанес 18 авиаударов, сбросив 26 управляемых авиационных бомб, и совершил 309 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела. Силы обороны Украины наносят значительные потери противнику, держа оборону на всех фронтах.

Напомним, в Донецкой области 8 февраля украинские воины уничтожили вражеский Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8. Эффективно отработали по российским воздушным судам бойцы 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода и 57 ОБ ТрО.

Как писал OBOZ.UA, ранее Воздушное командование "Восток" показало боевую работу бойцов противовоздушной обороны и ликвидацию вражеских целей во время российского обстрела.

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