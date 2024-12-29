Латвия передаст Украине новую партию дронов: подробности и фото

Латвия подготовила для Сил обороны еще одну партию беспилотников. В нее войдут более 1000 боевых БПЛА разных типов.

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Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он также отметил, что в следующем году его страна в рамках коалиции дронов выделит на закупку БПЛА для Украины 20 млн. евро.

"Вместе с латвийскими производителями дронов мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена ​​последняя партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников разных типов. Коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания", – говорится в заявлении.

Он добавил, что в 2025 году страны, входящие в коалицию дронов, продолжат снабжать украинских воинов беспилотниками. Так, Латвия на закупку БПЛА для Украины в следующем году планирует выделить 20 млн евро.

Напомним, накануне стало известно, что Греция предоставит Украине RIM-7 Sea Sparrow. OBOZ.UA рассказывал о характеристиках этих ракет, которые войдут в пакет, включающий артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

Кроме того, США анонсировали новый пакет пособий для Украины. Речь идет о вооружении на общую сумму 1,25 млрд долларов. В пакет войдет значительное количество боеприпасов, в том числе для системы противовоздушной обороны HAWK. По словам официальных лиц, США также передадут Украине ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. Официально о выделении нового пакета помощи, как ожидается, будет объявлено в понедельник, 30 декабря.

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