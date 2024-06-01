Лес, который меняется ежедневно: воины 'Азова' показали, во что россияне превратили Серебрянское лесничество. Фото

Серебрянское лесничество в окрестностях Луганщины до сих пор остается горячей линией фронта. Оно меняется каждый день.

Об этом сообщили бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" и показали впечатляющие фото. Отмечается, что от вражеских обстрелов лес становится все больше похож на поле.

На фотографиях – рассвет в Серебрянском лесничестве на позициях пехотинцев бригады.

"Каждый день боевых действий в некогда лесистой местности меняет ландшафт до неузнаваемости, заставляя пехоту чуть ли не каждый день адаптироваться к новой среде", – говорится в подписи к фото.

Справка

Серебрянский лес имеет площадь более 10 гектаров. На его территории с конца лета 2022 года проходит линия обороны. Россия продолжает уничтожать украинские земли, в результате чего природно-заповедный объект превратился в выжженную землю.

В мае 2024 года бойцы 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Буревій" показали ситуацию в Серебрянском лесничестве Луганской области. Кроме обстрелов и разрушений, которые российские оккупанты наносят украинским городам, враг уничтожает целую экосистему. В результате обстрела этот природно-заповедный объект практически полностью уничтожен.