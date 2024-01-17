'Летали по одному и тому же маршруту': А-50 и Ил-22 были сбиты блуждающим комплексом, – Селезнев

Уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и повреждение воздушного пункта управления Ил-22 российской оккупационной армии стало возможным благодаря эффективному вооружению, предоставленному Украине западными партнерами. Версия о "дружественном огне" не имеет права на существование, поскольку оба эти самолета с начала полномасштабного вторжения летали по одному и тому же маршруту.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. "По двум военным самолетам российской армии могла эффективно отработать украинская система типа Patriot", – предположил он.

Эксперт сразу же отбросил версию о том, что самолеты были сбиты собственной ПВО. "Озвучивалась и версия о "дружественном огне". Почему я не верил в нее? Потому что и Ил-22, и А-50 в течение долгого периода времени, фактически на протяжении двух лет, летали по одному и тому же маршруту. Поэтому операторы системы ПВО России четко понимают, где какие цели летают, по какому маршруту", – пояснил он.

В контексте эффективного применения "блуждающих комплексов ПВО типа Patriot" Селезнев напомнил о двух предыдущих случаях.

"Одна из таких историй случилась над территорией Брянской области, когда в течение короткого времени было уничтожено несколько российских самолетов и вертолетов такой системой ПВО. Второй кейс – это уничтожение трех российских истребителей-бомбардировщиков над территорией Херсонской области, которые летели запускать управляемые авиационные бомбы по нашим защитникам в районе Крынок", – напомнил он.

Эксперт также добавил, что на вооружении российской оккупационной армии имеется всего девять единиц А-50, каждый из которых стоит 300-500 миллионов долларов. Он также убежден, что в момент удара в воздушном командном пункте Ил-22 могли находиться должностные лица армии РФ.

"В любом случае новость об А-50 и Ил-22 – это прекрасная новость. И я уверен, что дальше будет больше", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, 14 января Воздушные силы ВСУ уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Кроме того, защитники навеки "приземлили" воздушный пункт управления Ил-22 ВС РФ. Эту информацию подтвержил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.