Летят на расстояние до 95 км: оккупанты начали испытывать на Харьковщине КАБы с модулями планирования повышенной дальности

Российские захватчики начали испытывать на Харьковщине управляемые авиационные бомбы (КАБ) с модулями планирования повышенной дальности. Их опасность заключается в том, что вооружение летит на расстояние до 95 км и достает не только до Харькова, но и до громад, расположенных южнее города.

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Об этом сообщил начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко, передает "Суспильне". Он добавил, что подобные авиабомбы оккупанты применяли и на Сумщине.

"31 мая 2025 года, примерно в 10.30 минут, из населенного пункта Томаровка Белгородской области РФ было осуществлено четыре пуска с самолета Су-34 управляемых авиационных бомб с модулем планирования и коррекции повышенной дальности, то есть УМПК дальнобойный. Это было первое применение указанного модуля в Харьковской области", – сказал Борисенко.

Он отметил, что унифицированный модуль планирования и коррекции устанавливается на фугасные авиабомбы. Поэтому, если в прошлом году среднее расстояние от места пуска до места поражения составляло 60-80 километров, то сейчас враг применяет эти управляемые авиационные бомбы на расстояние до 95 километров. Россияне продолжают их тестировать, и дальность поражения, вероятно, будет увеличиваться.

"И если мы откроем карту, то можем увидеть, что с места пусков из района Томаровки любое место в Харькове может быть поражено указанными управляемыми авиационными бомбами", – пояснил чиновник.

Преодолевать большее расстояние модулям позволяют более тяжелые системы крепления, крылья и новые разработки по управлению. В частности, анализ обломков, обнаруженных прокурорами и следователями на местах событий, свидетельствует об использовании тяжелых систем крепления, увеличенных крыльев и новейших разработок для управления этими крыльями. Именно это позволяет бомбам преодолевать расстояние почти 100 километров.

Борисенко предупредил, что крайне важно соблюдать правила безопасности, и после сигнала тревоги направляться в укрытие. Что касается ФАБов, то скорость и высота пусков с новыми модулями остались такая же, как и раньше: пуски осуществляются с высоты 9 тыс. метров с помощью самолетов Су-34, а скорость управляемых авиационных бомб в этом случае составляет 700-800 км в час.

Напомним, ночью 31 мая российские военные нанесли массированный дроновой удар по Харькову. В областном центре было зафиксировано 8 взрывов – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском. На местах прилетов возникли пожары, пострадал один человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска вечером 29 мая атаковали ракетами пригород Харькова. Под вражеской атакой оказалось гражданское предприятие в Чугуевском районе.

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