'Лезут, как зомби': Черные Запорожцы рассказали о потерях оккупантов в мае

72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев в зоне своей ответственности за май 2025 года уничтожили 1048 оккупантов (ранеными и убитыми). Также они сожгли и повредили около 70 единиц техники и 1866 беспилотников россиян.

Видео дня

Статистикой в субботу, 7 июня, поделился Telegram-канал 72 ОМБр Вооруженных сил Украины. Кроме этого, воины показали новое видео своих атак по российским оккупационным войскам.

Пресс-служба указала, что противник не прекращает попыток продвигаться. "Они не останавливаются. Лезут, ползут, накапливаются, штурмуют, как зомби. А мы продолжаем сдерживать их", – заверили наши защитники.

Общие потери врага на направлении ответственности 72 ОМБр в течение мая составили:

- живая сила – минус 1048;

- танки – 2;

- артиллерия – 4;

- миномет – 12;

- БПЛА – 1866;

- другое вооружение и вражеская техника – 60.

Как ранее писал OBOZ.UA, в течение 6 июня Силы обороны Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе (за все время полномасштабной войны) превысили 995 000 человек.

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