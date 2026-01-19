'Лезут за счет поиска слабых мест': в DeepStatе рассказали, где активизировались оккупанты, и указали на угрозы. Карта

На Запорожском направлении фиксируется рост активности российской пехоты, которая пытается проникать в населенные пункты через "слабые места" в обороне. Враг меняет векторы движения, однако большинство попыток инфильтрации завершается значительными потерями для оккупантов.

В районе Степногорска противник не отказывается от тактики постоянных проникновений малыми группами пехоты. Об этом сообщает проект DeepState в Telegram-канале.

Несмотря на отдельные тактические успехи на начальном этапе, российские военные не могут надолго закрепиться в населенном пункте из-за активной работы украинских операторов БпЛА и огневых средств Сил обороны. Параллельно оккупанты продолжают инфильтрационные действия в районе Приморского. Благодаря количественному превосходству они регулярно появляются в селе, где либо пытаются накопиться для дальнейшего продвижения, либо сразу выдвигаются в направлении Речного, неся при этом значительные потери.

Самые заметные изменения, по оценке аналитиков, произошли в последнее время в направлении Лукьяновского и Павловки. Там враг также действует малыми пехотными группами, сосредотачиваясь на поиске участков с меньшей плотностью украинских позиций из-за дефицита личного состава.

В то же время Силы обороны ведут бесперебойную работу по уничтожению противника на этих направлениях. Благодаря разведке, ударам дронов и огневому поражению попытки российских войск продвинуться или закрепиться пока не приносят им стратегического результата.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что поздно вечером 17-го и ночью 18 января российские оккупационные войска обстреляли Запорожье и область. В Вольнянской громаде частично пропала электроэнергия, а в облцентре произошел пожар на территории частного домовладения.

