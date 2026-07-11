Ликвидировали по 40–50 оккупантов в сутки: комбриг рассказал об уникальных деталях боев на Константиновском направлении

На Константиновском направлении украинские воины из рядов 93-й отдельной механизированной бригады практически полностью уничтожили две российские бригады морской пехоты. "Элитных" морпехов вражеской армии в районе Константиновки бойцы бригады уничтожали по 40–50 в день.

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И в некоторые дни эти потери противника не сопровождались ни гибелью, ни ранениями украинских воинов. Некоторые детали боев на Константиновском направлении раскрыл комбриг 93-й ОМБр Шамиль Крутков в интервью "Донбасс Реалии".

На Константиновском направлении защитники стерли "в ноль" группировку морской пехоты РФ

Когда интервьюер спросил Круткова, когда он почувствовал тот переломный момент, после которого исчезает уверенность в способности России наступать непрерывно, 28-летний комбриг не тянул с ответом.

Он рассказал, что стойкое ощущение перелома появилось после того, как бойцы 93-й ОМБр буквальносмешали с землей группировку российских морских пехотинцев, пытавшихся прорвать линию фронта в зоне ответственности бригады в Донецкой области.

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"Мы ощутили довольно существенный перелом, когда к западу от Константиновки противник ввёл группировку морской пехоты с целью прорыва и выхода на рубеж Райское-Дружковка. У нас бывали дни, когда мы уничтожали по 40 российских солдат – и при этом не имели ни одного раненого или "200-го". Максимум – это было 51 военнослужащий противника безвозвратно и ноль своих санитарных [ потерь]. Это с 00:00 до 18:00... Тогда объективно ощутился этот перелом", – отметил комбриг 93-й ОМБр.

То, что враг был вынужден остановить своё масштабное продвижение – результат ежедневной изнурительной работы украинских воинов, каждый из которых на своём месте делал всё возможное и невозможное для того, чтобы враг не продвинулся дальше.

Крутков, в частности, упомянул о защитниках одной из позиций, которые за 30 дней обороны уничтожили около 50 российских морпехов в стрелковом бою.

"И эти моменты становились отчасти переломными. Поскольку большое количество противника гибло. Мы также несли потери, но по сравнению с ними — это на самом деле совсем другое дело... И мы объективно 40-ю бригаду морской пехоты и 155-ю бригаду морской пехоты РФ, которые в России считаются достаточно сильными, – просто стёрли, стёрли в ноль. И они вышли на перегруппировку в конце октября, если не ошибаюсь", – рассказал комбриг 93-й бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты подсчитали, сколько завербованных Москвой иностранцев погибли в войне с Украиной. "Лидерство" среди стран, выходцы из которых понесли наибольшие потери, удерживает Северная Корея.

Также стало известно, что на днях ВСУ освободили поселок Новохатское в Донецкой области. В ожесточённых боях враг понёс потери и отступил.

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