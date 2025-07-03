Ликвидирован не только и.о. командующего армии РФ: стали известны новые подробности последствий удара по Донецку 30 июня

Вследствие ракетного удара Сил обороны Украины по командному пункту 8-й общевойсковой армии ВС РФ в оккупированном Донецке 30 июня погибли восемь российских захватчиков, в том числе исполняющий обязанности командующего армии. Еще девять оккупантов ранены и четыре пропали без вести.

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О последствиях удара в четверг, 3 июля, сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". Как отмечается, в понедельник был нанесен удар по зданию института цветных металлов в Донецке.

В нем размещался командный пункт 8-й армии ВС РФ (воинская часть 33744, Новочеркасск Ростовской области).

По данным канала, вследствие удара российские оккупанты понесли тяжелые потери:

– восемь погибших, в том числе и.о. командующего армии (Руслан Горячкин. – Ред.);

– девять раненых;

– четыре без вести пропавших.

Как писал OBOZ.UA, вечером 30 июня в захваченном россиянами Донецке, Ясиноватой и Луганске прогремели взрывы. Сообщалось, в частности, о попадании ракет Storm Shadow/SCALP в район металлургического завода в Донецке, где размещался штаб 8-й общевойсковой армии РФ.

1 июля стало известно, что в результате удара по КП оккупантов в Донецке погиб гвардии полковник, и. о. командующего 8-й армии Руслан Горячкин. Он был родом из оккупированной грузинской Абхазии.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар, отметив, что он существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлении Покровска и Торецка. В ведомстве также информировали, что уточняют потери врага.

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