Ликвидировано более 150 оккупантов: министр МВД посетил Донецкую область и рассказал об отражении наступления врага. Фото

В четверг, 14 августа, министр МВД Игорь Клименко посетил Донецкую область. По итогам поездки он, в частности, рассказал об отражении наступления врага на одном из самых горячих направлений фронта, где только за 12 и 13 августа было ликвидировано более 150 оккупантов, более 70 ранены, около десятка взяты в плен. Боевые действия продолжаются.

Также Клименко добавил, что он отдельно заслушал доклады командования бригад Нацгвардии, Госпогранслужбы, боевых подразделений Нацполиции. Среди докладчиков – новый командир бригады НПУ "Лють" Александр Рашевский, которого сегодня представили личному составу. До этого он был заместителем комбрига.

"Донетчина. Боевая работа и поддержка людей. Сегодня работаю здесь. Общаюсь с военными, полицейскими, спасателями, работниками сервисных подразделений. Ситуацию в регионе и общие вызовы обсудили с председателем ОВА Вадимом Филашкиным. Эвакуация и поддержка местного населения - основная задача", – рассказал Клименко.

Об оперативной ситуации на линии фронта главе МВД доложил командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис "Редис" Прокопенко. Именно он рассказал, что в течение 12-13 августа в полосе ответственности корпуса было ликвидировано более 150 оккупантов.

"Также посетил сервисный центр МВД, который продолжает работать в укрытии, со всеми мерами безопасности, рядом с людьми. Спасибо каждому работнику, который помогает и местным жителям, и нашим бойцам. Фронт - это не только линия боя. Это каждый нацгвардеец, полицейский, спасатель, пограничник, который держит свой рубеж. Спасибо вам за службу!" – резюмировал свою поездку глава МВД.

Напомним, что на украинском фронте за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений, более трети из которых защитники отбили на Покровском направлении (Донецкая область). Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники, два артиллерийских средства, склад материально-технических средств, пункт управления и радиолокационную станцию врага.

В течение 12 августа ВС РФ продолжили просачиваться через украинскую оборону на восток и северо-восток от Доброполья (северо-западнее Покровска). В то же время враг использовал преимущественно ограниченные диверсионно-разведывательные группы.

В ОСУВ "Днепр" подтвердили, что оккупанты пытаются окружить Покровск с двух сторон: с севера и с юго-востока, и одновременно с юга и юго-запада. На обоих участках усилия Сил обороны направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше врагов и отбить их атаки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в России выступили с очередными территориальными претензиями в адрес Украины. Руководство страны-агрессора заявляет, что не намерено выводить свои оккупационные войска из Херсонской и Запорожской областей.

