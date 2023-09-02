Ликвидированы 47 оккупантов и 18 единиц техники РФ: Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться вперед, нанося потери российским оккупационным войскам. За последние сутки захватчики потеряли 183 человека, из которых 47 были ликвидированы.

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Еще 136 военных РФ получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он отметил, что артиллерийские подразделения наших Сил обороны за прошедшие сутки выполнили 1407 огневых заданий. В результате ударов по вражеским позициям было уничтожено 18 единиц военной техники противника.

ВСУ превратили в металлолом российский танк, две боевые бронированные машины, восемь артиллерийских систем и минометов, два БПЛА, четыре единицы автомобильной техники и одну единицу специальной техники.

Кроме того, были поражены девять складов с боеприпасами оккупантов.

Напомним, что Таврическое направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток на фронте в Украине произошло 31 боевое столкновение Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники отразили атаки врага на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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